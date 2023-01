Simeone siembra la duda: «Cuando acabe la temporada miraremos lo que nos conviene a todos»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Atlético de Madrid frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Morata adelantó a los rojiblancos, pero los de Ancelotti terminaron dando la vuelta al marcador en un duelo que se tuvo que decidir en la prórroga.

¿Qué le faltó al equipo?

«Hicimos un partido muy bueno hasta el minuto 70, cuando la falta de Ceballos podría haber sido la segunda amarilla. No sucedió. Luego expulsaron a Savic. Hasta el gol de Rodrygo generó muchas cosas buenas. Con el correr del partido se hizo más difícil, aunque con uno menos lo buscó. Me voy muy tranquilo con el esfuerzo y la imagen que el equipo dio».

Acciones polémicas

«Con mucho respeto le pregunté. En San Sebastián no le pitó ni una falta. Él me dijo que a veces exagera sus caídas. Son decisiones. A nadie le importa lo que no pasó. Ceballos pudo ver la amarilla y no la vio. Savic sí y nos quedamos con unos menos. El Madrid quedó contento y nosotros mal».

Arbitraje

«Decisivos son los jugadores. El Real Madrid fue superior de cara a gol en los momentos más importantes. Tuvimos alguna ocasión, pero cuando compiten de esta manera hay pocas cosas para reclamar al equipo. Quedamos fuera de la Champions, de la Copa y nos queda la segunda vuelta para intentar llegar al objetivo. Luego, con tranquilidad, miraremos lo que nos conviene a todos».

Momento

«Mirábamos que en eliminatoria ellos ganaron tres y nosotros dos. A partido único igual. Ahora cuatro. Hoy por diferentes circunstancias no llegamos a esta tanda de penaltis, pero el equipo compitió para algo más».

Futuro

«No hace falta aclarar nada más. Tengo una alegría enorme por estar aquí y lo voy a dejar todo hasta que me vaya».

Mensaje a la afición

«No tenemos objetivos en Champions y Copa, pero yo me voy bien. Vinimos con cien aficionados y competimos muy bien».