Antoine Griezmann es un jugador de una dimensión universal. Su gol resolvió el partido ante el Athletic, pero su influencia en el campo es absoluta. Recupera balones atrás, los distribuye en el centro del campo y los remata arriba. Es el futbolista perfecto y bajo su batuta el Atlético sumó tres puntos que le acercan a la tercera plaza, que tiene ya a apenas un suspiro. Sin embargo el equipo volvió a demostrar su escaso recorrido en ataque, aunque por fortuna esta vez lo compensó con una actuación defensiva impecable en la que de nuevo destacó la infalibilidad de Reinildo, que dejó secos a los hermanos Williams.

Eléctrica y directa, la primera parte puso en evidencia que tanto Atlético como Athletic habían planteado el partido sin guardarse nada. Ambos fueron a por la victoria desde que el balón se puso en movimiento, pero para su desgracia sin los elementos necesarios para vulnerar a dos defensas que brillaron por encima del resto. Yeray y Reinildo se mostraron como dos baluartes infranqueables contra los que se estrellaron los ataques madrileño y bilbaíno una y otra vez.

Apenas hubo oportunidades en el primer acto, aunque el Atlético tuvo en sus pies el más claro de todos. A los 37 minutos Carrasco se plantó solo ante Aguirrezabala, sustituto hoy de Unai Simón, pero la proximidad del gol le nubló el sentido común y prefirió resolver por si solo antes de darle el pase a Llorente, solo en el punto de penalti. El resultado fue que su disparo se estrelló contra la pierna del portero bilbaíno mientras su compañero, que sólo hubiera tenido que empujar a la red, se desesperaba ante tamaña demostración de egoísmo.

Oblak no necesitó haber ni una sola parada en los 45 minutos iniciales, pero eso no significa que no se llevara ningún sobresalto. Al filo del descanso Iñaki Williams consiguió por una vez librarse de la sombra de Reinildo para llegar hasta la línea de fondo y, desde ahí, dibujar un pase al segundo palo que Dani García, muy forzado, envió por encima del travesaño.

La segunda parte arrancó con otra buena mano del joven portero del Athletic, de nuevo a disparo de Carrasco tras un regate majestuoso de Griezmann, ante la que respondió con idéntica eficacia Oblak poco después tras un contragolpe conducido por Nico Williams. Antes de llegarse a los primeros diez minutos el segundo acto había dejado más oportunidades que todo el primer tiempo.

Consciente de que era necesaria más efectividad, Simeone ya no esperó más y puso en el campo por fin a un delantero centro. Morata reemplazó a Correa y, de paso, Pablo Barrios le dio relevo a un gris De Paul que había aportado muy poco en el medio campo. De regreso ya al sistema de tres centrales, el equipo dio por fin el paso al frente que la grada le reclamaba y empezó a poner en problemas reales al Athletic.

Dominador, pero carente de pólvora, el Atlético recurrió a Depay, salvador en Vigo, como su última alternativa para romper la defensa del Athletic. El holandés sólo necesitó tocar un balón para volver a ser providencial. Su pase a Griezmann lo recogió el francés para marcharse con potencia de Vivian y llegar al área para soltar desde ahí un disparo cruzado imposible para Aguirrezabala. Todo un golazo para elevar a los altares al mejor jugador del partido.

Al contrario de lo que sucedió ante el Getafe, el Atlético protegió con solvencia el resultado ante un Athletic que no fue capaz de generar ni una sola oportunidad. De hecho, estuvo más cerca el 2-0 en un disparo fuera de Morata, que el 1-1 en un final de partido extrañamente plácido para los rojiblancos, que preparan ya desde su atalaya de la cuarta plaza el derbi de la próxima semana en el Bernabéu.