Si Solari sigue es porque no hay otro

El Real Madrid tiene decidido cesar a Solari al término de la presente campaña. Si el técnico argentino sigue al frente del primer equipo tras la debacle frente al Ajax es simple y llanamente porque no hay otro entrenador que pueda hacerse cargo del grupo.

La era de Santiago Solari al frente del Real Madrid llegó a su fin de la mano de la goleada sonrojante del Ajax en el Santiago Bernabéu. El técnico argentino ha visto como su proyecto fracasaba en una semana fatídica que no hizo sino confirmar las malas sensaciones previas y si continúa como entrenador del primer equipo después de lo sucedido es simplemente porque el Madrid no tiene un sustituto que pueda hacerse a día de hoy con las riendas del grupo.

En el club han decidido de forma irrevocable cesar a Solari, y esta decisión se habría tomado con carácter inmediato de tener un sustituto dispuesto a hacerse cargo de la plantilla en estos últimos meses de temporada, de pura reconstrucción y con el mínimo aliciente de atar cuanto antes la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, esta figura de técnico interino no existe, al menos del nivel o reputación necesarias para ponerse al frente del Real Madrid.

El actual segundo entrenador de Solari, Santiago Sánchez, es un hombre de club que ha ocupado el cargo de ayudante del argentino en el primer equipo y el Castilla, y de Zidane también en el primer filial, pero no cuenta con bagaje alguno en la élite que pueda animar al Madrid a apostar por él en calidad de entrenador interino. Algo similar sucede con José Manuel Díaz, que en la actualidad es el primer entrenador del Castilla, al que llegó de forma precipitada por el ascenso de Solari. Raúl o Xabi Alonso, opciones de futuro, no se barajan ya que no tienen aún la titulación requerida para entrenar en el fútbol profesional

La otra opción del Real Madrid era la de empezar el nuevo proyecto desde ya y reemplazar a Solari por un entrenador de élite, pero los dos que se encuentran en la lista del club y que están disponibles, Zinedine Zidane y José Mourinho, no están dispuestos a coger un equipo roto y sin ninguna motivación competitiva en estos momentos. Pueden ser opciones a partir de junio, no ahora.

Aún con todo ello, la posibilidad de que Solari sea despedido en los próximos días existe. En la cúpula nunca han confiado del todo en el argentino como primer entrenador y la eliminación de la Champions, sumada al doble desastre con el Barcelona en Liga y Copa, han dado la razón a la directiva, que ya se reunió con Solari al término del encuentro frente al Ajax en una noche que hizo explotar un ciclo glorioso de resultados para el Real Madrid.