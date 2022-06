Shakira y Piqué no rompieron por una infidelidad: sale a la luz la verdadera razón y dará que hablar

Shakira ha huido con sus hijos a Cantabria para desconectar y relajarse haciendo surf, la gran afición de la cantante colombiana y sus pequeños. Su separación de Gerard Piqué está dando mucho que hablar y la artista no lo está pasando nada bien, como ha reconocido hace unas horas su amigo Carlos Vives, que la ve «muy triste».

Fue el pasado 4 de junio cuando Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, hicieron pública su ruptura con un breve comunicado. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión». Desde entonces, rumores y más rumores acerca de una separación que todos daban por hecho que se debía a una infidelidad del futbolista, algo que según el ex cuñado de la cantante no es así.

Roberto García, ex pareja sentimental de una de las hermanas de Shakira, ha sorprendido a todos con sus palabras en Es Diario, en las que asegura que el dinero ha sido el gran detonante y el motivo real del distanciamiento entre ambos: «Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a dárselo. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%».

Es decir, según estas declaraciones, aquella supuesta infidelidad de Piqué a Shakira con una joven catalana con la que solía salir de fiesta junto a Riqui Puig y su grupo de amigos no fue la razón de la ruptura. El ex cuñado de la artista fue más allá deslizando que su intención cuando conoció al jugador del Barça era tener niños porque sabía que no acabarían juntos: «Shakira se fijó en Piqué porque le gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él».