El mundo de la música espera con expectación el lanzamiento del nuevo tema conjunto de Shakira con el argentino Bizarrap. Hoy miércoles 11 de enero se estrenará la nueva sesión del productor de moda, la número 53, y el hecho de que la colaboración sea con la catante colombiana añade todavía más interés.

Poco después del anuncio se empezaron a conocer los primeros detalles de la canción. De hecho, se ha filtrado el que sería un extracto del tema que está circulando en las redes sociales. Si se confirma que la canción dice todo eso, Shakira aprovecha de nuevo para lanzar varios dardos envenenados a Gerard Piqué tras su separación hace unos meses.

Claras referencias al ex futbolista

«A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es para que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. To contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique», cantaría Shakira en la colaboración con Bizarrap, una letra que está causando un gran revuelo entre sus seguidores.

Una Shakira que vuelve a estar indignada con Piqué, y ya nada tiene que ver por sus posibles infidelidades o su separación, sino que ahora se trata de una razón familiar y bastante grave. La cantante colombiana no entiende por qué el ex futbolista del Barcelona apareció en un streaming de la Kings League junto a su hijo Milan. De hecho, el pequeño fue el gran protagonista de la emisión y ha dado mucho que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación a posteriori. «La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo, ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo», se informó.