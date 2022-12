La abogada de Shakira desvela cómo es la relación de la cantante y Piqué tras separarse

Hace unos días Shakira colgaba en sus redes sociales una fotografía con sus hijos en Dubái, donde está celebrando la Navidad de una manera distinta después de todo lo que ha sufrido este año tras su separación con Gerard Piqué.» En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad», escribía la artista sincerándose con sus millones de seguidores. Ha sido un año complicado para ella a raíz de la ruptura, pero poco a poco se va recuperando del golpe.

De hecho, según su abogada la relación entre la artista y el ex jugador del Barcelona no es como muchos la pintan, y dice no saber si Piqué va a pasar el Día de Reyes con sus pequeños: «No lo sé. Supongo, supongo, supongo. No se preocupe que todo irá bien». En cuanto a la marcha de la cantante con sus hijos a Miami, la letrada nos asegura que «no tengo ni idea» porque «no la he vuelto a ver. Estamos de vacaciones».

La letrada responde a todo

Lo que sí que nos ha querido negar Pilar es que exista mala relación entre Shakira y Piqué y que sean los abogados quienes tengan que mediar: «No se preocupe que es muy buena». Unas declaraciones que llaman mucho la atención porque cuando se les ha visto en el mismo lugar durante estos últimos meses no se han cruzado ni una palabra, al menos públicamente.

Una Shakira que está pendiente ahora del contratiempo por el tema de la salud de su padre, William Mebarak, que se ha visto obligado a ser ingresado en más de una ocasión en los últimos tiempo. Por ese motivo, Shakira puede optar por aplazar su estancia definitiva en Estados Unidos para continuar viviendo en Barcelona cerca de su progenitor, y también sus hijos podrían terminar el curso escolar en el colegio con sus amigos antes de cruzar el charco.