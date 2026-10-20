Sergio Rico, ex futbolista de Sevilla y PSG, y su familia sufren un violento robo en su domicilio

Sergio Rico sufrió este lunes por la noche un violento asalto en su domicilio de la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación. Cinco encapuchados entraron en la vivienda del exguardameta del Sevilla y del Paris Saint-Germain mientras se encontraba cenando con su familia. Los ladrones aprovecharon que la alarma de la casa estaba desconectada para acceder al interior y sustraer varios objetos de valor.

El portero estaba acompañado por su mujer, la influencer Alba Silva, sus dos hijos -de dos años y cuatro meses de edad-, su suegra y una empleada del hogar cuando se produjo el asalto. La irrupción de los encapuchados provocó momentos de gran tensión en el domicilio, donde todos los presentes se vieron sorprendidos por la entrada de los asaltantes. Los cinco individuos llevaban el rostro cubierto y aprovecharon que la familia se encontraba en el interior para perpetrar el robo.

Según apuntan las informaciones surgidas alrededor del episodio, los ladrones sorprendieron a la familia al entrar al domicilio antes de la madrugada, lo que les permitió acceder en los instantes previos a que se activaran las alarmas de seguridad. El robo se produjo mientras la familia cenaba, lo que generó momentos de tensión e hizo escalar la violencia dentro del domicilio de Sergio Rico y su familia.

La periodista Rocío Carrasco ha revelado en programa Vamos a Ver varios detalles del asalto. Al detectar a los intrusos, la familia trató de esconderse tras la puerta de una de las habitaciones. Los asaltantes «derribaron la puerta y agredieron a Sergio Rico y Alba Silva». El periodista Kike Calleja ha añadido que el futbolista llegó a ser amordazado y que los encapuchados sustrajeron todos los objetos de valor del domicilio familiar.

Siguen aumentando los robos en casas de futbolistas

El robo sufrido por Sergio Rico se produce, además, en un contexto de preocupación por los asaltos a viviendas de futbolistas en Sevilla y sus alrededores. La semana pasada, Antony, futbolista del Real Betis, también sufrió un robo en su domicilio mientras disputaba un encuentro de la fase de liga de la Champions ante el Oporto. Dos episodios recientes que vuelven a poner el foco en la seguridad de los jugadores y de sus familias, aunque el reciente asalto al domicilio de Sergio Rico ha supuesto un mayor peligro, al encontrarse en su interior durante la incursión de los encapuchados.

Sergio Rico, formado en la cantera del Sevilla, permanece sin equipo desde que terminó su etapa en el Al-Gharafa catarí. El portero conquistó dos Europa League con el conjunto hispalense, en 2015 y 2016, antes de dar el salto al PSG con el que ganó varios títulos nacionales. Ahora, el guardameta y sus familiares intentan recuperarse del violento episodio mientras continúa la investigación policial.