Antony estalla tras el robo en su casa durante el Oporto-Betis: «Han invadido mi hogar y me siento inseguro»

Antony vive un momento muy complicado, y no es a nivel deportivo. El delantero brasileño ha denunciado públicamente un robo en su domicilio mientras jugaba el Oporto-Betis de Champions. Un trágico suceso que afectó mucho al delantero al sentir el riesgo que pudo haber acabado en tragedia para su familia. Es por ello que quiso publicar un comunicado mostrando su preocupación ante la falta de seguridad en su hogar ubicado en Sevilla.

«Quiero compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que prometía ser brillante terminó convirtiéndose en una noche de rabia, tristeza y frustración. Han entrado a robar en mi casa. Es difícil explicar lo que se siente cuando invaden tu hogar. Saber que todo aquello que hemos conseguido con tanto esfuerzo, trabajo y dedicación se lo ha llevado alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que librar para conseguir cada cosa», comenzó.

El partido se celebró en la ciudad portuguesa la noche de este miércoles y el Betis había viajado apenas unas horas antes desde la capital andaluza. Aunque en el domicilio no había ningún familiar dentro a la hora del robo, se llevaron joyas y artículos de lujo, sin saber el valor total de estos: «Pero lo que más duele y más rabia da no es solo la pérdida material. Es la sensación de inseguridad en el lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos. Es mirar a mi familia y ver en los ojos de las personas que más quiero el miedo y la inseguridad que deja una situación así», dijo.

«Ante todo esto, hay algo que tengo aún más claro: no existe ningún bien material en el mundo que valga más que la vida, la tranquilidad y el bienestar de mi familia. Todo lo que hemos perdido podremos volver a conseguirlo. Seguiremos trabajando; nuestros sueños siguen vivos y las ganas de salir adelante permanecen intactas. Lo que realmente importa es poder mirar a mi familia y saber que seguimos juntos, unidos y con fuerzas para superar este momento tan difícil», añadió.

«La rabia y la sensación de inseguridad permanecen. Pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca ha estado en las cosas materiales que teníamos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un verdadero hogar. Porque, al final, mi mayor logro nunca ha sido todo lo que he podido comprar, sino la familia que tengo a mi lado. Y por ellos volvería a empezar de cero y lo reconstruiría todas las veces que hiciera falta», concluyó.