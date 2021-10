Sergio Ramos está cada día más cerca de regresar a los terrenos de juego, aunque aún no tiene fecha de vuelta, como aseguró el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, en una entrevista con El Partidazo de Cope en la que afirma que el futbolista español «lo está pasando mal», pero que su regreso está próximo. La prioridad de jugador y club es recuperarse al 100% de los problemas físicos que arrastra desde el final de la pasada campaña y que le han impedido debutar con su nuevo club.

«Lamentablemente Ramos todavía no ha empezado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Esperemos que sea lo antes posible… Estamos contentos con la progresión», afirmó Pochettino, sincero sobre el caso de un futbolista que se ha encontrado con problemas físicos importantes en el comienzo de su nueva etapa, tras toda una vida en el Real Madrid.

«Es un gran campeón y quién va a dudar de su calidad competitiva y de su talento futbolístico… No lo está pasando bien, pero él es fuerte», añade Mauricio, sabedor de la situación por la que está pasando un animal competitivo como Sergio Ramos.

Entre las pretensiones del futbolista de Camas está la de regresar a la selección española, lugar en el que Pochettino no tiene dudas que cabe por nivel y al que optará a regresar cuando recupere su mejor nivel físico y competitivo. «Ojalá pueda volver a la Selección. Esa pregunta es para Luis Enrique. En su mejor versión y en su mejor forma no hay ninguna duda de que es uno de los mejores centrales del mundo. No he hablado con Luis Enrique desde que soy entrenador del PSG», deseó el argentino.

Pese a que se había rumoreado con el debut de Sergio Ramos con el PSG este fin de semana, en encuentro de la Ligue 1 ante el Angers, las palabras de su entrenador provocan un nuevo compás de espera dentro de la expectación generada por el regreso a los terrenos de juego de uno de los mejores centrales del planeta. Ramos deberá esperar un poco más para volver a vestirse de corto.