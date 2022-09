Savic y Giménez están OK, pero…¿hasta cuando?

Desde el 15 de mayo no coinciden en el terreno de juego porque o está lesionado uno o está lesionado otro…o están lesionados los dos. Giménez y Savic se han recuperado y ambos serán titulares el sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla si, por supuesto, no pasa nada extraño durante la semana. La pregunta que se hacen ahora los seguidores rojiblancos es: ¿hasta cuando? Los números no engañan: el uruguayo y el montenegrino se han perdido 48 partidos por lesión desde la pasada temporada.

Giménez, que se ha caído en 90 encuentros oficiales del Atlético de Madrid a causa de lesiones y enfermedades, ya fue baja en el primer partido de Liga en Getafe al sufrir una amigdalitis. En la segunda jornada ante el Villarreal empezó en el banquillo pero entró en el minuto 76 sustituyendo a Savic, que se echó al suelo quejándose una vez más de problemas musculares. Para el montenegrino fue punto y aparte. No ha vuelto a jugar más.

El uruguayo aguantó ante el Valencia, la Real Sociedad y el Oporto, pero tres partidos seguidos es al parecer lo máximo que da de sí su maltrecho cuerpo. Problemas de espalda le apartaron desde entonces de las convocatorias y aunque en varias ocasiones se rumoreó su regreso en realidad el jugador se quedó fuera de la lista cada vez porque no estaba en condiciones.

Hoy sí han entrenado con el resto del grupo. Apuntan a titulares en el Sánchez Pizjuán y Simeone le ruega al cielo para que no pase nada de aquí al sábado porque la diferencia de rendimiento si están ellos en el campo o si no lo están es enorme. El Atlético jugó sin los dos en 25 ocasiones y perdió nueve, las mismas que ganó. En cambio, el equipo sólo ha ganado uno de los 10 últimos partidos en los que Felipe y Hermoso han sido titulares.

El regreso de Giménez y Savic a la titularidad podría llevar aparejada una importante novedad en la alineación, la presencia del belga Witsel en el centro del campo por primera vez desde que está en el Atlético de Madrid, ya que Simeone, ante las evidentes carencias defensivas, le ha utilizado como central, y además con notable éxito, aunque la posición ideal del jugador es como pivote.