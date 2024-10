Sara Sálamo explota por las críticas a su físico

Sara Sálamo ya ha demostrado muchas veces que no se achanta. La actriz canaria, mujer de Isco Alarcón, es muy activa en las redes sociales, donde suele dar su opinión sobre todo tipo de temas. Y a veces también estalla contra algunas de las críticas que recibe, como ha sido el caso ahora con un usuario que le ha atacado por su físico, lo que ha hecho explotar a la intérprete en X (antes Twitter)».

«¿ Te has puesto pómulos?, parece que llevas un par de albaricoques en la cara», le escribían en las redes. «Son herencia de mi abuela y estoy muy orgullosa, pero lo de dejar de comentar el físico de los demás, ¿para cuándo?», contestó Sara Sálamo, visiblemente molesta con el comentario del citado usuario, al que mencionó para que cualquiera pudiera atacarle también.

Tras la respuesta de Sara Sálamo, muchos fans de la actriz y otros usuarios que vieron lo ocurrido mostraron su apoyo a la canaria. «Parece mentira cómo son capaces de decir chorradas que a la cara no se atreverían a decir. O al menos eso espero» o «Ay, por favor… La gente que mire para sí misma y deje el físico de los demás… Muy buena respuesta», fueron algunos de los comentarios.

Sara Sálamo no pasa desapercibida nunca, aunque a veces forma incendio que ni ella seguramente esperaba. Una de sus últimas polémicas declaraciones en redes sociales datan del año pasado, cuando se vio obligada a borrar un tuit, que se hizo viral. En dicha publicación, comparaba la violencia machista contra las mujeres con la violencia provocada por la banda terrorista ETA. Sara Sálamo compartió una imagen con una pintada en la pared en la que se podía leer: «Los machistas españoles matan más que ETA».

Tras el rechazo que suscitó este mensaje, la actriz no solo eliminó el tuit, sino que escribió otro de manera irónica: «Siento haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos… Se me ha ido la olla», confesó. Además, explicó que lo había borrado porque prefería «disfrutar de una tarde tranquila» con sus hijos «sin estar recibiendo amenazas e insultos machistas».

Hace unos meses también hablaba con polémica sobre la Feria de Sevilla. La actriz, siempre defensora de los derechos de los animales, se quejaba de que muriera una yegua durante la presente Feria de Abril en la capital andaluza: «Que qué chachi lo de la feria. Bailar, ponerse elegante, reencuentros de amigos, familia… Conocer gente nueva. Pero que ayer ya MURIÓ la primera yegua por un infarto. Y la muerte de un animal no debe ser la única preocupación Los animales NO QUIEREN ESTAR AHÍ. No os hacen falta».