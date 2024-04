Sara Sálamo ha vuelto a pisar otro charco. La actriz canaria, prometida de Isco Alarcón, ha demostrado muchas veces que no tiene filtros a la hora de expresar lo que piensa. Sin embargo, a veces se equivoca, recula y acaba borrando algunos mensajes. Esta vez, la también influencer ha publicado un polémico mensaje sobre la Feria de Sevilla, una reflexión que no ha gustado a muchos en las redes sociales, de ahí que haya recibido numerosas críticas.

La actriz, siempre defensora de los derechos de los animales, se quejaba de que muriera una yegua durante la presente Feria de Abril en la capital andaluza: «Que qué chachi lo de la feria. Bailar, ponerse elegante, reencuentros de amigos, familia… Conocer gente nueva. Pero que ayer ya MURIÓ la primera yegua por un infarto. Y la muerte de un animal no debe ser la única preocupación Los animales NO QUIEREN ESTAR AHÍ. No os hacen falta».

Bailar, ponerse elegante, reencuentros de amigos, familia… Conocer gente nueva Pero que ayer ya MURIÓ la primera yegua por un infarto. Y la muerte de un animal no debe ser la única preocupación Los animales NO QUIEREN ESTAR AHÍ. No os hacen falta — Sara Sálamo (@SaraSalamo) April 15, 2024

Lo que quizás no esperaba Sara Sálamo son algunas de las respuestas. «Dios mío que suspendan la Feria y se declaren 30 días de luto oficial. Espero que al funeral de la yegua asistan las máximas autoridades del estado», contestaba un usuario. «¿Cuántos peces mueren cada vez que usas el yate y quemas gasoil?», le decía otro refiriéndose a algunas de sus lujosas vacaciones junto a Isco Alarcón en barco.

No todo son detractores, también hay gente que apoya a Sara Sálamo en su ataque contra el uso de animales en la Feria de Sevilla. «Yo alucino, de verdad, con la gente que viene a insultar. A mí esta chica ni me cae bien, ni me gustan la mayoría de cosas que dice. Pero cuando se tiene razón, se tiene y punto. Si discutiésemos las ideas en lugar de atacar a las personas, nos iría mucho mejor a todos».

Una de sus últimas polémicas declaraciones en redes sociales datan del pasado mes de junio, cuando se vio obligada a borrar un tuit, que se hizo viral. En dicha publicación, comparaba la violencia machista contra las mujeres con la violencia provocada por la banda terrorista ETA. Sara Sálamo compartió una imagen con una pintada en la pared en la que se podía leer: «Los machistas españoles matan más que ETA». Tras el rechazo que suscitó este mensaje, la actriz no solo eliminó el tuit, sino que escribió otro de manera irónica: «Siento haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos… Se me ha ido la olla», confesó. Además, explicó que lo había borrado porque prefería «disfrutar de una tarde tranquila» con sus hijos «sin estar recibiendo amenazas e insultos machistas».