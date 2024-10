Santi Denia: «Pido tranquilidad con Samu Omorodion»

Santi Denia compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras anunciar la lista de convocados para este parón del mes de octubre. Pidió tranquilidad con Samu Omorodion y analizó la polémica de que coincida el Mundial de Clubes con el Europeo sub-21.

El seleccionador español comenzzó hablando sobre Casadó y Torre: «Ha venido bastante y ha jugado con nosotros (Torre). Casadó se lo ha ganado con su esfuerzo y trabajo. Estamos encantados. Buen perfil para nosotros. Ya vino de más pequeño con David Gordo».

«Hugo Bueno ya vino con nosotros. Con el Feyernood lo está haciendo bien. Es un perfil que nos gusta, con llegada hasta línea de fondo», dijo Santi Denia sobre el lateral.

Denia también analizó la polémica que ocurrirá a final de temporada, con la coincidencia del Europeo sub-21 y el nuevo Mundial de Clubes: «Tenemos la experiencia de los Juegos Olímpicos. Nos quedan unos meses y ese escenario lo estamos valorando. Lo que es ahora puede ser muy diferente al verano».

«Tratamos de cuidar al jugador al máximo. Su salud es lo más importante. El calendario no lo hacemos nosotros. El Campeonato de Europa sub 21 no es una fecha FIFA y los jugadores extranjeros, sus clubes, no están obligados a dejarlos ir. Estamos estudiando diferentes escenarios para ello», recalcó.

Tranquilidad con Samu Omorodion

«Habrá que tratar de sacarle lo mejor con nosotros. Venía con pocos minutos en septiembre y ahora los ha tenido más. El año pasado vino a todas las convocatorias. Es oro olímpico y estamos encantados. Creemos que va a tener un recorrido muy importante en la Federación. Cuando le toque ir con Luis irá», dijo Denia sobre Samu.

«Estamos encantados con él. Tendrá muchas más opciones de venir con ese gran trabajo que hace en el Oporto. Pero pido tranquilidad con él, es de 2004. Luis me pregunta como es él, como persona», valoró el seleccionador.

Santi Denia también habló sobre los últimos incidentes con los violentos en el fútbol: «Nadie quiere ver eso. Ni en el derbi ni en San Sebastián. Unión a todos los estamentos para que eso no pase. No queremos a los violentos en un campo de fútbol».