Santi Cañizares explota contra Jenni Hermoso por sus faltas de respeto a Montse Tomé

España irá a la Eurocopa 2025 sin Jenni Hermoso. Montse Tomé así lo confirmó tras dar la lista de 23 jugadoras que estarán en Suiza. Es la ausencia más sonada, junto a la de Misa Rodríguez. Ninguna ha entrado este curso en los planes de la seleccionadora. Y a la madrileña no le ha sentado nada bien no estar en la cita europea. De hecho ha atacado directamente a la seleccionadora en sus redes sociales, algo que ha criticado duramente Santi Cañizares.

En un debate radiofónico en la Cadena Cope, el ex portero carga contra la jugadora por sus continuas faltas de respeto hacia Montse Tomé, la última por no haberla convocado para la Eurocopa. «Está en la libertad de llevar a quien quiera, si no la lleva es porque considera que hay otras mejores. Es intolerable la falta de respeto de Jenni hacia la seleccionadora. Eso de que ‘lo ganarían ellas’ solas no lo he escuchado nunca de un deportista. Un seleccionador no está en la obligación de dar explicaciones a cada jugadora que no llegue. Están fuera de tono las faltas de respeto y aquí hay muchas de Jenni Hermoso a Montse Tomé».

🎙️ @santicanizares, sobre la respuesta de Jenni Hermoso a Montse Tomé, en @partidazocope ❌ «Es intolerable la falta de respeto de Jenni a la seleccionadora» 🙅🏻‍♂️ «Una seleccionadora no está obligada a dar explicaciones a las jugadoras que no convoque» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/OVWSdcVNRD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 11, 2025



«De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala», comenzaba diciendo Jenni Hermoso en su perfil de X, antes Twitter. Después, lanzó un ataque en el que pone en duda la valía de la entrenadora para el cargo: «¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande».

«Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado para mantener una ‘conversación’. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor», finalizó Jenni Hermoso en un ataque muy duro contra la seleccionadora española por no contar con ella para la próxima Eurocopa.

De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. ¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado… — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) June 11, 2025