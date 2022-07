Salen a la luz las malas relaciones de Shakira con la plantilla del Barça

La separación de Shakira y Piqué sigue coleando y ahora se ha desvelado uno de los motivos que habría podido provocar el distanciamiento entre el futbolista y la cantante. En los 12 años de relación, el jugador del Barcelona no ha conseguido que su ya ex pareja se integrase con el resto de las WAGs azulgranas, así como con sus compañeros. La interprete no consiguió cuajar nunca una buena relación con las mujeres y novias del resto de jugadores del equipo culé, especialmente con Antonella Roccuzzo.

Mientras que Messi lideraba al Barça sobre el césped, su mujer era la que gobernaba entre las WAGs y nunca aceptó la presencia de Shakira, de la que no gustaba su personalidad mandona. Así lo ha revelado la periodista Lorena Vázquez en Ya es mediodía. De hecho, el mote con el que se conocía en el vestuario a la colombiana, a la que llamaban La Patrona, nació de la mala relación que guardaba con las parejas de los compañeros de Piqué.

Prueba de esta falta de feeling son las redes sociales de Antonella. La argentina acostumbraba a publicar fotografías con el resto de parejas de los miembros de la plantilla del Barça, con las que guardaba una estrecha amistad. Además de su inseparable Sofía Balbi –mujer de Luis Suárez–, también solía aparecer junto a Coral Simanovich –Sergi Roberto– o de Elena Galera –Sergio Busquets–, pero nunca acompañada de la artista colombiana.

La estrella del pop latino nunca se adaptó al entorno que tenía Piqué en Barcelona, algo que fue mermando con el paso de los años la relación entre ambos. Aunque el verdadero motivo que detonó el amor fue la infidelidad del defensor azulgrana, que en los últimos meses habría llevado una vida nocturna bastante agitada. A eso se sumaría un conflicto económico como apuntó el ex novio de una hermana de la cantante.

La mala relación que la colombiana tenía con el resto de las mujeres de los jugadores del Barcelona ha provocado que, ahora, una vez se ha confirmado la separación, ella quiera marcharse a Miami con los dos hijos que tiene con el central. Shakira apenas tiene grandes amigos en la Ciudad Condal, por lo que en estos duros momentos está buscando refugiarse cerca de los suyos.