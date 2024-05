Aryna Sabalenka vuelve a ser noticia por algo que nada tiene que ver con la raqueta o sus actuaciones dentro de la pista. Dos meses después de conocer la trágica muerte de su ex novio Konstantin Koltsov, que se suicidó en Miami, la tenista bielorrusa parece haber encontrado de nuevo el amor en el mundo del deporte.

De hecho, la deportistsa no se esconde y confirma los rumores que le relacionaban con Georgios Frangulis, con quien acudió al Gran Premio de Emilia-Romaña y se dejó ver en varias ocasiones durante el fin de semana. El joven brasileño es el dueño de una conocida cadena de restaurantes de comida rápida saludable que patrocina al equipo Haas de Fórmula 1. Como curiosidad, la propia Sabalenka se ha asociado con la empresa de alimentos brasileña y ha compartido múltiples publicaciones en las redes sociales promocionando los productos de Oakberry.



La bielorrusa de 26 años perdió ante la polaca Iga Swiatek en la final de Roma el sábado, y aprovechó el domingo libre para aparecer acompañada por el director ejecutivo de la marca Oakberry en Imola al día siguiente, como se ve en un vídeo y varias fotos que publicaron en las redes sociales. Sabalenka presenta a su nueva pareja un par de meses después de que el jugador de la NHL Konstantin Koltsov, que había sido su anterior novio, muriera tras caer de un balcón en Miami, en lo que todo apuntaba a un suicidio.

A través de su cuenta de Instagram, la deportista publicó un comunicado refiriéndose a la triste pérdida: «La muerte de Konstantin es una tragedia impensable y tengo mi corazón roto aunque ya no estábamos juntos como pareja. Pido que se respete mi privacidad y la de su familia durante estos tiempos tan difíciles». Un Konstantin Koltsov al que en 2022 Sabalenka describía como el «mejor hombre del mundo». La relación entre ambos comenzó en junio de 2021 y se había roto recientemente según aclara la tenista.

También se pronunció la ex mujer de Koltsov, la letona Julija Mihailova: «Lo más normal es que estuviera muy bebido. Desafortunadamente, los jugadores de hockey suelen pecar de eso. Se encontraron botellas de alcohol vacías en la habitación». Ahora, sabiendo que podía atravesar un complicado momento personal tras su ruptura con Sabalenka, cuadra todavía más la versión de la Policía, que habla de su fallecimiento como un suicidio. La bielorrusa ha decidido rehacer su vida y de nuevo se muestra feliz en lo personal compartiendo momentos junto a Georgios Frangulis, el encargado de devolverle la ilusión en el plano sentimental.

“Thank you for helping me lose to another final.”

Aryna Sabalenka with more speech comedy to her team of Anton Dubrov and Jason Stacy 🤣. And the acknowledgement of the new love, Georgios Frangulis. #IBI24 #RG24 pic.twitter.com/8SlhNsCT9A

— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) May 18, 2024