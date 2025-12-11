La rueda de prensa más surrealista y viral: el entrenador del Ávila manda al jefe de prensa del Coruxo al hospital

El entrenador del Real Ávila, Marc García, protagonizó un momento muy tenso tras el partido que enfrentó a su equipo con el Coruxo. El valenciano respondía a algunas preguntas de periodistas gallegos y el clima se iba enrareciendo hasta que acabó levantándose de la silla e insultándose con uno de los reporteros a gritos. Pero la surrealista y viral rueda de prensa está dando mucho de que hablar por otra cuestión, y es que según el Coruxo el técnico agredió a su jefe de prensa, supuestamente dándole una patada y tirándolo de la silla de rueda en la que iba, de ahí que tuviera que ser trasladado al hospital.

A raíz de eso, el cruce de acusaciones entre el Coruxo y el Real Ávila ha sido tremendo. El equipo gallego denuncia una supuesta agresión del entrenador del Ávila a José, responsable de prensa del Coruxo, que utiliza silla de ruedas y que habría recibido una patada en la misma. El momento fue captado por las cámaras de la TVG. En él se escucha como tras un final de rueda de prensa tenso entre el entrenador y uno de los periodistas, alguien de la la sala dice: «Os echasteis atrás y ya está». A ello, el entrenador contesta: «Pues claro que nos echamos atrás, subnormal». La discusión comienza a subir de tono y el periodista manda «a tomar por culo» al entrenador, algo a lo que este contesta pidiendo a gritos que no le insulte y dando una supuesta patada a la silla de ruedas de un trabajador del Coruxo.

Tensión en la rueda de prensa del Real Ávila. El entrenador y el jefe de prensa se enzarzan en una acalorada discusión y alguien termina gritando como un gorrino en el mаtаdero. pic.twitter.com/CPkGNrY8BH — FinoFilipino (@FinoFilipino) December 10, 2025

Poco después, el Coruxo emitió un comunicado en el que «condena de manera enérgica la presunta agresión física sufrida por nuestro directivo en la zona habilitada para la rueda de prensa. La violencia no tiene cabida en nuestra institución, ni en el deporte». Además, manda su apoyo a José y revela que «las autoridades ya están desarrollando la investigación correspondiente».

Sin embargo, el Real Ávila niega esa versión y respalda a su entrenador: «El club niega rotundamente dichas acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Además, varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas. Nuestro entrenador es un profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego».

El club explica también que «ante la gravedad de estas manifestaciones, y con el objetivo de defender su honor y su reputación, el entrenador, acompañado por los responsables del Real Ávila CF, presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila, acudiendo a la comisaría correspondiente para iniciar las acciones legales oportunas. El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales», sentencia.