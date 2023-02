Roures: «El Barça puede pagar muy caro el ‘caso Negreira»

Jaume Roures, presidente de Mediapro, habló sobre la actualidad que rodea al fútbol español. El ‘caso Negreira’ estalló hace ya más de una semana y desde entonces han ido saliendo diferentes informaciones que han puesto en entredicho al Comité Técnico de Árbitros, así como del conjunto azulgrana. El empresario catalán habló sobre las posibles consecuencias que puede sufrir el Barcelona y también tuvo tiempo para dejar claro que la Superliga «no se va a hacer».

«Lo de Negreira destapa una capacidad de sorpresa impresionante. El Barça lo puede pagar muy caro. Recordemos que ya fue investigado hace años con Rosell y Bartomeu con el traspaso de Neymar. Ahora falta muchas explicaciones y hay que condenar lo ocurrido», dijo Jaume Roures sobre este asunto que ha despertado las quejas de la mayor parte de los clubes de la Liga.

El presidente de Mediapro también reconoció haberle visto en el Camp Nou y que hay más partes implicadas a parte del conjunto azulgrana: «El implicado no es solo el Barça, es el CTA y es la Federación, que también es responsable, aunque no al mismo nivel. Yo he visto a Negreira en el palco del Barça y su papel era que hacía los informes no para el Barça, sino para el Comité de Árbitros sobre la actuación del árbitro. Tenía un cargo importante, más allá de si era una estafa».

Por otro lado, en una entrevista en Radio Marca este miércoles, el catalán también habló de la Superliga, donde el Barcelona piensa que muchas partes están aprovechando este asunto para desacreditar y acabar con ella, aun sin haber comenzado: «Creo que la Superliga no se va a hacer. Esto acabará con un reparto de dinero de las competiciones europeas. La UEFA se llevará el 5% en vez del 25%. La Superliga no se hará. Estoy convencido».