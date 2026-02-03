El romance que revoluciona al mundo del motor: Lewis Hamilton y Kim Kardashian, pillados juntos

El mundo de la prensa rosa y las redes sociales arden. Y es que Kim Kardashian podría haber encontrado un nuevo amor. La empresaria y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton habrían iniciado un romance secreto, tal y como informan varios medios británicos. Según esas fuentes, la pareja fue vista disfrutando de un fin de semana íntimo en los Cotswolds, Reino Unido, donde la influencer viajó en jet privado acompañada por varios guardaespaldas, mientras que el deportista se mantuvo protegido por un agente de seguridad.

El lugar elegido para su escapada fue el exclusivo Estelle Manor, un club de campo en Oxfordshire. Durante su estancia, según cuenta el diario The Sun, Kim y Lewis habrían disfrutado del fantástico spa, con un masaje de pareja reservado con anticipación. Tras la sesión, intentaron mantener la privacidad cenando en la habitación, aunque fue imposible. Un testigo señaló que «parecía muy romántico. Kim y Lewis utilizaron las instalaciones, ella tenía dos guardaespaldas y él un agente de seguridad».

La llegada de ambos al establecimiento también llamó la atención. Aunque quisieron ser discretos, una llegó supuestamente en dos coches, uno para su persona y otro para su equipaje, y el otro en helicóptero. Kim aterrizó con su jet privado en el aeropuerto de Oxford, a solo nueve minutos de Estelle Manor, mientras que Lewis llegó directamente por aire desde London’s Battersea.

Hamilton y Kim Kardashian: una cita de lujo

Tal y como desliza el medio citado, estuvieron en una habitación cuyo precio rondaba las mil libras la noche -es decir, 1155 euros- y que incluía la entrada al spa y una cena íntima -y que incrementaba su gasto a 120.000 libras -139.000 euros-. Fue precisamente a su salida el domingo cuando varios testigos vieron a la pareja -aunque por separado-. Sobre las once de la mañana hizo su salida Kim por un lateral junto a ocho maletas para desplazarse al centro de Londres -donde fue vista en Selfridge’s, mientras que Hamilton salió por la puerta principal.

Testigos presentes en su fin de semana, han contado con todo lujo de detalles en el medio citado cómo ha sido su romántica escapada: «Han disfrutado de una cena íntima y de un masaje en pareja como parte de una escapada romántica de fin de semana. Todo se veía muy romántico. Tenían reservado un masaje en pareja y tuvieron las instalaciones solo para ellos. Todo se mantuvo muy discreto. Claramente, querían tiempo a solas. Por la noche, cenaron en una sala privada para no estar rodeados de otros huéspedes».

Sea como fuere, Kim Kardashian y Lewis Hamilton se han reencontrado tras muchos años de amistad. La primera vez que coincidieron públicamente fue en el año 2014, cuando entonces estaban con Kayne West y Nicole Scherzinger en los premios GQ en Londres. De hecho, el piloto era admirador del rapero y fue al festival de Glastonbury para uno de sus conciertos.