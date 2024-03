Con Rodrigo es otra España

Hay que decirlo ya. Esta es la España de Rodrigo. No de Rodri. Rodrigo en mayúsculas. El mejor jugador que tiene el fútbol español en estos momentos. Un hombre que mereció premios individuales por ser el motor del Manchester City de Guardiola, pero ya sabemos que cuando no se marcan goles o no se tiene la prensa de otros, aunque jueguen en ligas menores, es más complicado. Ante Brasil, el madrileño formó de inicio, cosa que no hizo contra Colombia y la selección española fue otra muy diferente a la que jugó en el Olímpico de Londres.

Rodrigo fue el motor de España. El encargado de darle sentido a todo lo que hizo el combinado nacional sobre el césped. Mandó, dirigió, dominó y marcó, ya que tiró el penalti que adelantó a la selección española contra Brasil. Un gol muy especial para el internacional español, ya que se lo dedicó a su abuelo, que había fallecido en las últimas horas. Antes del descanso pudo marcar otro, pero su zapatazo lo paró Bento. Y en el tramo final, volvió a ver portería desde los once metros.

El compromiso de Rodrigo con España ha sido espectacular en este parón de selecciones. Tras llegar de Londres, se ausentó de la concentración para estar al lado de su abuelo en sus últimas horas. No entrenó ni el sábado ni el domingo, mientras que el lunes, tras haberse podido despedirse para siempre de él, decidió regresar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para realizar una pequeña sesión individual y estar listo para Luis de la Fuente en el duelo contra Brasil.

Morata, detalle de capitán

Álvaro Morata tuvo un detalle de capitán con Rodrigo ante Brasil. El delantero le dio el brazalete al jugador del Manchester City y le dejó tirar el penalti que la zaga brasileña cometió sobre Lamine Yamal. Dos gestos que demuestran la categoría humana del jugador del Atlético de Madrid.

Lamine Yamal es muy bueno

Es buenísimo. Una barbaridad de jugador. Presente y futuro de la selección española. El encuentro de Lamine Yamal ante Brasil fue de matrícula de honor. El joven futbolista de 16 años rompió una y otra vez a la zaga brasileña, quién pasó una muy mala noche tratando de contenerle. Especialmente Wendell, su marcador. Eso sí, fue Joao Gomes el que le hizo un penalti que permitió a España adelantarse.

Por la otra banda, España tampoco anduvo coja. Nico Williams fue otro quebradero de cabeza para los brasileños. Con ambos en forma, la selección española puede presumir de tener dos auténticos puñales por los costados capaces de hacer daño a cualquier defensa.

Dani Olmo, pura clase

Otro que va sobrado. Especialmente, cuando se pone la camiseta de España, con la que disfruta y hace disfrutar. Ante Brasil abandonó la banda jugar con el ’10’ a la espalda por detrás de Morata y el resultado fue más que positivo. Combinó a la perfección con sus compañeros y dejó una obra de arte de gol para firmar un grandísimo encuentro.

Las cosas que no puede hacer Unai Simón

Se ha convertido en el portero titular de España por méritos propios, pero Unai Simón no puede tener fallos como ante Brasil. Otra vez, y van varias, se equivocó a jugar con el pie y, en esta ocasión, costó un gol. Al dar un pase Rodrygo interceptó la pelota y el jugador del Real Madrid hizo gol con una gran vaselina. El vasco debe cuidar estas cosas. Luego, es cierto, que hizo grandes intervenciones.

Muro Carvajal

No tenía una noche sencilla por delante en su casa el jugador del Real Madrid, pero la superó a la perfección. Carvajal fue capaz de parar a Vinicius en cada intento de su compañero de club, pero también estuvo contundente con Rodrygo y el resto de atacantes brasileños. Luego, provocó un penalti y cometió otro.

Notas de España