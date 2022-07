Revolución de Galtier en el PSG: 11 jugadores a la venta

El PSG planea una revolución en la plantilla. La llegada de Galtier ha provocado un terremoto en el conjunto parisino. En su presentación el técnico reconocía que «hay que reducir la plantilla. No se puede tener a jugadores que casi nunca juegan en toda la temporada». Hasta once jugadores han sido puestos en la lista de transferibles, entre los que no se encuentro Neymar pese a los rumores que apuntan a una salida del brasileño.

La operación salida arranca en el centro del campo, donde hasta seis hombres están apuntados en esa lista y donde han llegado los primeros refuerzos del cuadro galo (Vitinha y negociación avanzada con Renato Sanches). El principal problema para Antero Henrique, actual director deportivo, y Luis Campos, asesor externo, son los elevados salarios de los jugadores o el poco mercado que tienen algunos.

Paredes, Wijnaldum, Ander Herrera, Julian Draxler, Abdou Diallo, Kurzawa e Icardi son algunos de los nombres que han trascendido. A todos ellos se les busca equipo este verano, pero los elevados salarios son un obstáculo muy grande en tiempos de crisis. Los equipos están apretándose el cinturón para intentar cuadrar cuentas, lo que dificulta aún más su salida.

Según las informaciones publicadas por L’Equipe y Le Parisien, el PSG trabaja a contrarreloj para intentar venderlos aunque son conscientes de que se les presenta una misión casi imposible. Paredes tiene dos años más de contrato y ha sido tasado en 35 millones. El elevado precio de traspaso provocó la estampida del Manchester United, que preguntó por el argentino según L’Equipe.

Los salarios, gran obstáculo del PSG

Un caso similar es el de Diallo, al que también le quedan otros dos años de contrato. En este caso tenía el interés del Tottenham pero con la llegada en calidad de cedido de Lenglet se han bajado del barco. Dos de los casos más complicados son los de Wijnaldum e Icardi (9,6 millones brutos por temporada), ambos con contrato hasta 2024. En Francia aseguran que haría falta «un milagro» para que abandonen la entidad.

Por otra parte, el lateral zurdo Kurzawa, que tampoco entraba en los planes de Pochettino el curso pasado tiene firmado una salario de 6 millones anuales durante dos años más. El español Ander Herrera (33 años y contrato hasta 2024) está en 8 millones brutos, mientras Draxler tiene una ficha de 6,75 millones. Desde el conjunto parisino esperan que los transferibles den su brazo a torcer con el objetivo de tener minutos para poder acudir al Mundial con sus selecciones, aunque no será una tarea sencilla.

Caso Neymar

El caso Neymar es otra historia aparte. A sus 30 años no tiene puesto el cartel oficial de transferible, incluso Galtier se deshizo en elogios hacia el crack brasileño en su presentación. «Es un jugador de clase mundial, uno de los mejores del mundo, pero hay que encontrar un equilibrio» y dejó claro que quiere «que se quede».

No obstante, reconoció que «no habrá ningún jugadores por encima del equipo. Si hay jugadores que se salgan de la línea, serán descartados». Aunque algunos aseguran que Neymar podría abandonar el PSG este verano, Le Parisien explica que los reproches del club hacia el delantero no son por motivos deportivos sino extradeportivos, ya que «multiplica las faltas de conducta» llegando tarde a los entrenamientos con frecuencia.