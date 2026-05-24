Resultados de la penúltima jornada de Segunda División: resumen, clasificación, goles y quién ha ascendido a Primera hoy
Después de la disputa de la Jornada 38 de la Liga de forma unificada en la noche del sábado, los focos apuntan a la Segunda División del fútbol español. La categoría de plata disputa cerca de la totalidad de su penúltima jornada de forma simultánea, todavía con mucho por resolver. El fútbol volverá a mostrar sus dos caras, la de la posible alegría de un Deportivo de La Coruña que necesita ganar en Valladolid para confirmar su regreso a Primera, o la de equipos como Real Zaragoza, Mirandés o Cultural Leonesa que necesitan un milagro para no confirmar su caída del fútbol profesional.
Qué necesita el Deportivo para ascender
La pasada jornada de la Segunda División confirmó el primer ascendido a la Liga EA Sports. El Racing Club de Santander goleó en El Sardinero al Real Valladolid (4-1) para desatar una auténtica fiesta -invasión de campo incluida- entre su afición. No es para menos, ya que el equipo cántabro ha logrado recuperar un lugar entre los 20 mejores equipos de España después de una larga travesía de 14 años en la que llegó a jugar varias temporadas en tercera categoría (Segunda División B o Primera RFEF).
¿Se va a cumplir ya una semana de esto? Me bajo de la vida 😮💨💚 pic.twitter.com/WPrYul5tpa
— Real Racing Club (@realracingclub) May 23, 2026
Otro ‘gigante dormido’ como el Deportivo de la Coruña pretende seguir los pasos del equipo de Santander este fin de semana. Podrá hacerlo ante el mismo rival, un Real Valladolid que tampoco se juega nada esta jornada. El cuadro gallego visita el José Zorilla y estará acompañado por miles de aficionados tanto en las gradas como en la capital vallisoletana. El Depor aventaja en tres puntos al Almería, con el que tiene ganado el desempate, a falta de seis por disputarse. Por tanto, el equipo gallego confirmaría el ascenso con una victoria en la tarde del domingo. En caso de que tanto Almería como Málaga empaten o pierdan en su visita a Gijón, le valdría con igualar su resultado para regresar a Primera tras ocho años de ausencia.
La jornada unificada decide el descenso en Segunda
También hay mucho en juego en la zona de descenso, así como en la lucha por los playoffs de ascenso a Primera División. Real Zaragoza (35), Cultural Leonesa (36), Mirandés (37) y Huesca (37) ocupan en estos momentos las plazas de descenso a Primera RFEF. El único club al que pueden alcanzar en estas dos últimas jornadas es el Cádiz, que marca la permanencia con 40 puntos. Por otro lado, la pelea por los playoffs (entre el tercer y el sexto clasificado) involucra a Almería (71), Málaga (69), Las Palmas (69) y Castellón (66); los equipos que ocupan estas plazas, y a un Burgos (66) y un Eibar (64) que quieren colarse en la fiesta del ascenso.
Los descendidos a Primera RFEF
A falta de una jornada de la presente temporada, Real Zaragoza, Cultural Leonesa y Huesca confirman su descenso a Primera RFEF. En la última jornada se la jugarán Mirandés y Leganés en un duelo directo. Una victoria de los de Miranda de Ebro en Butarque les daría la salvación.
Así queda la clasificación de Segunda División
Concluida la Jornada 41, así queda la clasificación de Segunda a una jornada del final:
1. Racing de Santander: 79 puntos
2. Deportivo: 77
3. Almería: 71
4. Málaga: 70
5. Las Palmas: 70
6. Castellón: 69
7. Burgos: 67
8. Eibar: 67
9. Córdoba: 60
10. Albacete: 59
11. Ceuta: 58
12. Sporting: 58
13. Andorra: 58
14. Granada: 48
15. Real Sociedad B: 46
16. Valladolid: 46
17. Cádiz: 43
18. Leganés: 43
19. Mirandés: 40
20. Huesca: 37
21. Cultural Leonesa: 36
22. Zaragoza: 36
El adiós de un histórico del fútbol español
Con el empate ante la UD Las Palmas, el Real Zaragoza ha confirmado su descenso a Primera RFEF. Será la primera vez que el histórico club maño compita fuera del fútbol profesional.
¡FINAL DE LA JORNADA!
Finalizados los nueve encuentros iniciados a las 18:30 horas. Estos son los resultados:
- Andorra 0-2 Ceuta (Finalizado)
- Albacete 3-1 Real Sociedad B (Finalizado)
- Cádiz 3-0 Leganés
- Las Palmas 1-1 Zaragoza
- Málaga 1-1 Racing de Santander
- CyD Leonesa 0-2 Burgos
- Huesca 0-1 Castellón
- Eibar 2-0 Córdoba
- Real Valladolid 0-2 Deportivo de La Coruña
- Mirandés 3-1 Granada
- Sporting de Gijón 3-1 Almería
Final
¡FINAL EN ZORRILLA! ¡ASCIENDE EL DEPOR!
Pita el final el colegiado en el José Zorrilla y se confirma el regreso a Primera del Deportivo de La Coruña tras ocho años de travesía en Segunda Div. y Primera RFEF. Nsongo Bil, autor de los dos goles, fue el héroe de la tarde.
Min. 90
¡Entramos en el tiempo de descuento!
Tiempo de prolongación en todos los encuentros en juego.
Min. 82
¡GOOOL DEL SPORTING! ¡AMPLÍA LA VENTAJA!
Amplía su ventaja el Sporting por medio de Pablo Vázquez. Resultado que no cambia nada para el Almería, que se mantiene tercero por los empates de Málaga y Las Palmas. Sporting 3-1 Almería.
Min. 81
¡GOOOL DEL CÁDIZ! ¡EL TERCERO!
Marca Cordero el tercero de un Cádiz que, con este resultado, aseguraría la permanencia en Segunda. Cádiz 3-0 Leganés.
Min. 73
¡GOOOL DEL ZARAGOZA! ¡EMPATA EN LAS PALMAS!
Empata el Real Zaragoza ante la UD Las Palmas. A los maños no les valdría la victoria para evitar el descenso, pero están obligados a agarrarse a una posibilidad remota en estos momentos.
Min. 71
¡GOOOL DEL RACING, EMPATA AL MÁLAGA!
Empata el líder, empata Íñigo Vicente en La Romareda. Con este resultado, el Málaga bajaría de la tercera a la quinta posición.
Min. 70
¡GOOOL DEL CÁDIZ! ¡SE ACERCA A LA PERMANENCIA!
Rozó el Leganés el empate, y al contraataque puso el 2-0 para De la Rosa para el Cádiz. Los gaditanos, a 20 minutos de asegurar la salvación.
Min. 63
¡GOOOL DEL CASTELLÓN! ¡VUELVE A PLAYOFFS!
Anota Camara en El Alcoraz para adelantar al Castellón y devolver a los albinegros a los puestos de playoffs, apeando al Burgos. Huesca 0-1 Burgos
Min. 58
¡GOOOL DEL MIRANDÉS! ¡DOBLETE DE UNAX!
El canterano Unax del Cura completa el doblete para ampliar distancias en el Mirandés 3-1 Granada. Sigue dependiendo de sí mismo el Mirandés para la salvación.
Min. 56
¡GOOOL DEL ALMERÍA! ¡RECORTA EN GIJÓ!
Recorta diferencias el Almería en El Molinón. Golazo de Miguel de la Fuente para poner el Sporting 2-1 Almería.
Min. 46
¡Empiezan las segundas partes!
Ya autorizado el inicio de la segunda mitad, de forma simultánea, en los nueve campos de Segunda División donde rueda el balón.
El Deportivo acaricia el ascenso
Con su victoria momentánea por 0-2 ante el Real Valladolid, el Depor ya acaricia el ascenso a Primera, que lograría si finaliza el partido con triunfo. Se espera una noche larga en Valladolid, plagado de aficionados deportivistas.
Clasificación en directo de Segunda División
1. Racing de Santander: 78 puntos
2. Deportivo: 77
3. Málaga: 72
4. Las Palmas: 72
5. Almería: 71
6. Burgos: 69
7. Castellón: 67
8. Eibar: 67
9. Córdoba: 60
10. Albacete: 59
11. Ceuta: 58
12. Sporting: 58
13. Andorra: 58
14. Granada: 48
15. Real Sociedad B: 46
16. Valladolid: 46
17. Cádiz: 43
18. Leganés: 43
19. Mirandés: 40
20. Huesca: 38
21. Cultural Leonesa: 36
22. Zaragoza: 35
Así van los partidos de la Jornada 41 de Segunda División
Así marcha la penúltima jornada de Segunda División:
- Andorra 0-2 Ceuta (Finalizado)
- Albacete 3-1 Real Sociedad B (Finalizado)
- Cádiz 1-0 Leganés
- Las Palmas 1-0 Zaragoza
- Málaga 1-0 Racing de Santander
- CyD Leonesa 0-2 Burgos
- Huesca 0-0 Castellón
- Eibar 2-0 Córdoba
- Real Valladolid 0-2 Deportivo de La Coruña
- Mirandés 2-1 Granada
- Sporting de Gijón 2-0 Almería
¡Descanso!
Interrumpido el juego en los nueve encuentros de Segunda División al término de la primera mitad.
Min. 45+3
¡GOOL DEL BURGOS! ¡OTRO DOBLETE!
David González completa su doblete de goles en el descuento para asentar al Burgos en la última plaza de playoffs y dejar un paso más lejos de la salvación a la Cultural Leonesa.
Min. 45
¡GOOOL DEL MIRANDÉS!
Reacciona al momento el CD Mirandés, por medio de Javi Hernández. Con este marcador, vuelve a depender de sí mismo el equipo de Anduva en la última jornada.
Min. 43
¡GOOOL DEL GRANADA!
Marca Arnaiz para el Granada y sitúa el empate en el marcador en el duelo con el Mirandés. Este resultado enviaría a los de Miranda a Primera RFEF y salvaría al Leganés.
Min. 42
¡GOOOL DE LAS PALMAS! ¡ANOTA JESÉ!
Marca Jesé para la UD Las Palmas y hunde aún más al Zaragoza. La victoria momentánea de los amarillos les sitúa en cuarto lugar y desplaza al Almería a la quinta posición
Min. 34
¡GOOOL DEL DEPOR! ¡EL SEGUNDO!
Amplía distancias el Depor en Zorrilla con la misma fórmula del primer gol: asistencia de Luismi Cruz y gol de Nsongo Bil. El cuadro gallego ya acaricia el ascenso a Primera.
Min. 30
Pausa de hidratación
Parados los nueve encuentros a la media hora de juego para la pausa de hidratación. Por el momento, inicio frenético de jornada con nueve goles.
Min. 27
¡GOOOL DEL MIRANDÉS!
El Mirandés se adelanta ante el Granada con gol del canterano Unax y pone al rojo vivo la lucha por la permanencia. Ojo que los de Miranda de Ebro se miden al Leganés en la última jornada y, con estos resultados, se salvarían con una victoria en Butarque.
Min. 21
¡GOOOL DEL SPORTING!
Anotó en propia puerta Chirino para abrir brecha en el Sporting 2-0 Almería. Los visitantes se alejan aún más del ascenso directo y de la tercera posición.
Min. 16
¡GOOOL DEL EIBAR, EL SEGUNDO!
Javi Martón consigue un doblete en apenas 16 minutos de juego y amplía la renta en el Eibar-Córdoba. Con este resultado, los de Ipurúa se mantienen vivos en la lucha por los playoffs.
Min. 15
¡GOOOL DEL SPORTING! ¡PALO PARA EL ALMERÍA!
Convierte el sportinguista Otero, y aleja un paso más al Almería del ascenso directo. El equipo indálico baja a la cuarta posición con la victoria momentánea del Málaga.
Min. 11
¡GOOOL DEL DEPOR! ¡PUEDE VALER UN ASCENSO!
Marca el Depor y se adelanta en el José Zorilla. Anota el canterano Nsongo Bil con un remate que puede valer un ascenso a Primera División.
Min. 9
¡GOOOL DEL BURGOS!
Convierte desde los 11 metros David González para situar al Burgos en playoffs y a la Cultural Leonesa en descenso.
Min. 7
¡GOOOL DEL CÁDIZ!
Se adelanta el Cádiz ante el Leganés, por medio de Lucas Pérez, y firma la permanencia de forma momentánea.
Min. 5
¡GOLES DE MÁLAGA Y EIBAR!
Llegan dos goles importantes en la lucha por los playoffs. Anota Larrubia para el Málaga y sitúa a los andaluces en tercera posición. También marca el Eibar, por mediación de Javi Martón, para ajustar la lucha por el sexto puesto.
Min. 1
¡COMIENZAN LOS NUEVE PARTIDOS!
Ya rueda el balón en los nueve encuentros que se disputan de forma simultánea en Segunda División. El ascenso, los playoffs y el descenso, en juego.
El once del Depor para regresar a Primera
Este es el once que presenta Antonio Hidalgo para pelear por el ascenso del Deportivo de La Coruña en el José Zorrilla:
A. Ferllo; Ximo N., Noubi, Loureiro, Quagliata; Altimira, Soriano, Villares, Luismi Cruz; Yeremay y Nsongo Bil.
Los descendidos de Primera División
Tres equipos que han competido esta temporada en la máxima categoría del fútbol español jugarán en Segunda División la próxima campaña. Girona y Mallorca confirmaron su descenso en la jornada de ayer y se unieron a un Real Oviedo que lo certificó semanas atrás.
El drama del descenso en Segunda División
A falta de dos jornadas de competición en la categoría de plata, todavía no hay ningún descendido confirmado a Primera RFEF. El que menos opciones tiene de salvación es el Zaragoza, a cinco puntos y cuatro puestos de la clasificación. Cultural Leonesa (36), Mirandés (37) y Huesca (37) le acompañan en estas posiciones, con el Cádiz (40) como único ‘salvavidas’ con el que pueden evitar el descenso.
Qué necesita el Deportivo para ascender
El Deportivo de La Coruña quiere seguir los pasos del Racing de Santander en su regreso a Primera. El conjunto gallego necesita ganar al Real Valladolid a domicilio o, en su defecto, igualar el resultado del Almería en Gijón o que el Málaga no gane ante el Racing para ascender de forma directa.
Partidos de la jornada unificada de Segunda División
Con los duelos entre Albacete y Real Sociedad B y Andorra y Ceuta disputados a las 16:15 horas, éstos son los nueve partidos con mucho en juego para las 18:30 horas en Segunda División:
- Cádiz – Leganés
- Las Palmas – Zaragoza
- Málaga – Racing de Santander
- CyD Leonesa – Burgos
- Huesca – Castellón
- Eibar – Córdoba
- Real Valladolid – Deportivo de La Coruña
- Mirandés – Granada
- Sporting de Gijón – Almería
¡Bienvenidos!
La jornada 41 de Segunda División presenta nueve duelos que se disputan de manera simultánea a las 18:30 horas del domingo. Pondremos especial foco en el posible ascenso del Deportivo de La Coruña.
¡Nos despedimos!
Muchas gracias por acompañarnos con este seguimiento de la Jornada 41 de Segunda División. Nos vemos en una semana en la última jornada de competición.