El reproche de Walker que hizo llorar a Guardiola en el vestuario del City: «Si soy un problema…»

El documental ‘A Beautiful Obsession’ (Una bonita obsesión) está desvelando secretos de los últimos días de Pep Guardiola en el Manchester City y uno de los momentos importantes tiene que ver con una falta de respeto de Walker en el vestuario que hizo llorar a Pep. Todo sucedió después de una derrota ante el Liverpool, cuando el entrenador le recriminó un fallo al que por entonces era su capitán antes de marcharse al Milan en el mercado de invierno.

Amazon estrenó hace unos días un documental sobre los últimos meses de Pep Guardiola en el Manchester City en el que se está viendo todo lo que sucedió de puertas para adentro después de la última renovación del entrenador español. Todas las partes ya daban por hecho que estaban presentes ante el final de la etapa del técnico en el Etihad y por ello las cámaras lo captaron todo. Incluso una bronca con Kyle Walker tras una derrota contra el Liverpool.

La falta de respeto de Walker a Guardiola

Todo ocurrió en diciembre de 2024 tras una derrota del City en Anfield por 2-0. En el vestuario, Guardiola le recriminó a Kyle Walker haber perdido un balón y el futbolista inglés, capitán por entonces del equipo, se rebrincó de mala manera, hecho que hizo a Pep llorar delante de sus jugadores.

«Kyle tiene que saber que, si pierdes el balón, es gol», comenzó diciendo el técnico catalán y el futbolista británico no se calló. «Si sigues mencionando mi nombre en cada reunión, en cada maldita cosa, va a ser imposible; vas a provocar una reacción… ¡Joder! En todas las putas reuniones sale mi nombre», dijo el futbolista.

Guardiola aludió a su capitanía para justificar que salga su nombre y el jugador respondió con dureza. «Vale, pero quizá no querías que fuera capitán. No querías que fuera tu capitán», dijo.

Kyle Walker gets angry at Pep Guardiola after 2-0 defeat against Liverpool. Pep was visibly upset and was just advising Walker… pic.twitter.com/zEeemrTmh5 — Danis (@DanisMCFC) August 19, 2026

«Si te lo tomas como algo personal, lo siento por mi derrota. Después de 9 años juntos, en los buenos y malos momentos, es mi derrota», dijo Guardiola. «Si soy un problema, tenéis que decírmelo… No me quedaré aquí solo por el dinero, o simplemente por el hecho de quedarme», comenzó a decir el entrenador de forma emotiva antes de comenzar a llorar.

«Renové el contrato porque quiero estar aquí con vosotros, porque quiero luchar estando en este puesto. No quiero sentir que me marcho y huyo de vosotros. Si sentís, primero los capitanes y luego el resto, que hay un problema, decídmelo. Eso no cambiará el cariño que siento por todos vosotros, ni por un segundo. Pero quiero luchar. Eso es todo. Lo siento», dijo el entrenador antes de marcharse del vestuario entre lágrimas.

Finalmente, Walker se acabó marchando cedido al Milan días más tarde y volvió de regreso a la Premier League en verano para jugar en el Burnley.