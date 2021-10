Gerard Piqué quedó retratado en el gol de Luis Rioja para el Alavés. Si bien éste fue capaz de sortear a varios jugadores del Barcelona, el central no acertó a despejar el balón facilitando que Rioja se internase en el área. Posteriormente regateó a Ter Stegen e introdujo el balón en la red. Como era de esperar, las redes no tardaron en cebarse con Piqué. El futbolista de 34 años no pudo terminar el encuentro y se marchó lesionado a falta de veinte minutos para el final.

El periodista Miquel Blázquez decía sobre él: “Gerard Piqué está muy lejos de su mejor versión. Es un activo muy importante para el Barcelona, pero la realidad es que no está para seguir siendo titular”.

Gerard Piqué está muy lejos de su mejor versión. Es un activo muy importante para el Barça, pero la realidad es que no está para seguir siendo titular. #FCBarcelona pic.twitter.com/Va4QTwIyfD — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) October 30, 2021

No aceptará retirarse siendo suplente

Cabe señalar que el central decía días atrás en una entrevista: “Me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente”. A colación de sus palabras un usuario afirmaba: “Piqué debe ser consecuente con sus palabras y retirarse a final de temporada. Coger agua con un cubo que tiene un boquete en el fondo no sirve para nada. Y eso le pasa al Barça en defensa”.

Piqué debe ser consecuente con sus palabras y retirarse a final de temporada. Coger agua con un cubo que tiene un boquete en el fondo no sirve para nada. Y eso le pasa al Barça en defensa. — 🅳 (@fcbxdani) October 30, 2021

Y es que es clamoroso es el número de aficionados del Barcelona que han pedido su retirada en redes sociales. “A Piqué habría que darle las gracias por reducirse el salario e invitarlo a una retirada decente a final de temporada, sus últimos partidos son una auténtica vergüenza”, proponía uno.

No pude comentar durante el partido Mi opinión es que: A Piqué habría que darle las gracias por reducirse el salario e invitarlo a una retirada decente a final de temporada, sus últimos partidos son una auténtica vergüenza Busquets, Alba y Coutinho o cambian o fuera — Frenkie21FCB (@Frenkie21FCB) October 30, 2021

“La retirada de Piqué creo que está mucho más cerca de lo que parece. Ha sido bueno y mucho, pero no da para más”, lamentaba otro.

La retirada de Piqué creo que está mucho más cerca de lo que parece. Ha sido bueno y mucho, pero no da para más. — Rafa Maraver (@RafaMaraver_) October 30, 2021

Un usuario hablaba de su fallo como un “error defensivo”: “Consecuencias de falta de gol y de errores defensivos infantiles, Piqué debería retirarse, por su propio bien y por el bien del club”.

Consecuencias de falta de gol y de errores defensivos infantiles, Piqué debería retirarse, por su propio bien y por el bien del club. https://t.co/ZVePgnQEnn — Diego Sánchez (@ChokerAL21) October 30, 2021

“Piqué está para retirarse yo lo quiero mucho pero no está para ser titular”, añadía otro desde el cariño.

Piqué está para retirarse yo lo quiero mucho pero no está para ser titular — Gara (@PinoHormail) October 30, 2021

Criticado por tener otras prioridades

Incluso hay quien pone en duda la lesión de Piqué y si éste aprovechará su posible baja frente al Dinamo para hacer un stream del partido junto a Ibai Llanos. “Agüero y Pique conectándose al stream de Ibai tras haber fingido sendas lesiones con el Barça”, decía irónico un usuario.

Agüero y Pique conectándose al stream de Ibai tras haber fingido sendas lesiones con el Barça: pic.twitter.com/PavtBqjq7k — M (@CanalisBack) October 30, 2021

Y es que para muchos el defensor está siendo más noticia últimamente por sus eventos con Ibai Llanos que por lo que hace en los terrenos de juego. “No importa contra quién sea. Piqué siempre estará en la foto del gol”, escribía otro usuario junto a una fotografía del catalán con un globo.

No importa contra quién sea. Piqué siempre estará en la foto del gol. pic.twitter.com/qg1krdCUDE — Magno (@RobbMagno777) October 30, 2021

“Pique debería de retirarse y dedicarse por completo al mundial de globos”, escribía otro

Pique debería de retirarse y dedicarse por completo al mundial de globos — J̶r̶ 2̶3̶ 🌪 (@RobertoPerezR7) October 30, 2021

“Piqué debería retirarse, lo digo en serio. Está claro que el fútbol no es su prioridad desde hace mucho tiempo”, denunciaba una usuaria.

Piqué debería retirarse, lo digo en serio. Está claro que el fútbol no es su prioridad desde hace mucho tiempo. — 🎃Spooky Raquel 🌾🎃 (@Raquel_Mateor) October 30, 2021

Más crueles con el central han sido sus haters. Uno de ellos decía: “Maravilloso de nuevo Gerard Piqué en el gol del Alavés. Da gusto verle arrastrarse por los terrenos de juego”.