Poco a poco se van conociendo más detalles del operativo para detener a un jugador de la Premier League, internacional y con pasaporte para jugar el Mundial 2022, acusado de violación a una joven de 20 años. Aunque todavía no ha trascendido su nombre, los medios británicos hablan de una «dramática redada» para detener al acusado y que habría sido sometido a un interrogatorio de más de 15 horas para tratar de esclarecer los hechos de los que se le acusa.

Hasta el momento ha trascendido que se trata de un jugador de unos ‘veintitantos’ de la Premier League e internacional con su selección, siendo ésta una de las clasificadas para el Mundial de 2022 y que está bajo sospecha de violación después de que una chica presentara una denuncia en una comisaría el día 4 de julio en relación a unos hechos sucedidos el mes pasado. La joven presentó su declaración junto a unas fotografías y la policía procedió al arresto del jugador señalado, que ha sido puesto bajo custodia policial e interrogado durante más de 15 horas.

El diario The Sun ha desvelado algunos detalles de cómo se produjo la detención del futbolista «en una dramática redada policial a las tres de la mañana» en la que «seis coches de Policía llegaron a su millonaria mansión cuando el futbolista dormía». «Las acusaciones son de la mayor seriedad. Los jefes de club están atónitos ante esto. El jugador debía estar en una gira de pretemporada. Ahora no viajará. Los compañeros del jugador están absolutamente estupefactos. Es un martillazo para el club, pero la policía debe hacer su trabajo», añade una fuente del club al que pertenece el acusado al señalado tabloide.

Aunque el nombre del futbolista en cuestión no ha trascendido, no tardará en salir a la luz ya que no podrá unirse al resto de sus compañeros para participar en la gira de pretemporada antes de que arranque oficialmente una nueva temporada de la Premier League.