López Nieto: “Melero me reconoció que fue penalti a Vinicius”

El escandaloso penalti no pitado a Vinicius en el partido ante la Real Sociedad ni por Munuera ni por Melero en el VAR sigue coleando. El último en hablar ha sido Antonio Jesús López Nieto, ex colegiado y representante de la Liga en el Comité de Árbitros, que ha admitido en El Transistor de Onda Cero que el propio Melero le reconoció que tanto Munuera como él fallaron y que la jugada de Vinicius “era penalti”.

“Es algo nuevo, no lleva el mismo tiempo que el que llevamos los árbitros, que llevamos toda la vida pitando”, aseguró López Nieto, para añadir que los árbitros que están en la sala del VAR deberían ser más especializados en esta materia concreta.

Respecto a la jugada de Vinicius ante la Real Sociedad, señaló que es penalti. “Ya lo dije que lo es, pero hay que entender que lleva un tiempo el aprendizaje del VAR y que el árbitro tiene 30 segundos para pitar”.

“Melero me dijo que, viendo la jugada más tranquilamente, era penalti. También me dijo que no era tan claro como parece. Todo no es blanco o negro. A mí me pareció más en la primera jugada que en la repetición”, finalizó López Nieto.