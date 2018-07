El Barça, dispuesto a torpedear el fichaje de Hazard por el Real Madrid

El Chelsea no deja salir a Hazard por no pedírselo antes de abril Marina Granovskaia, directora general del club y mano derecha de Abramovich, se niega a negociar

Que el Real Madrid no vaya a hacer locuras este verano no quiere decir que el club blanco no esté atento al mercado. En Concha Espina se trabaja para reforzar el equipo y una de las parcelas que puede demandar algún retoque es la ofensiva, sobre todo tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Así, una vez descartados Neymar y Mbappé, que han asegurado que se quedan en el PSG, uno de los jugadores que gustan al Real Madrid es Eden Hazard, que brilló con Bélgica en el Mundial de Rusia.

El belga ha admitido en varias ocasiones que le encantaría vestir la camiseta blanca, pero el Chelsea no lo va a poner nada fácil. En principio, el club inglés no quiere ni sentarse a negociar. Y, en el caso de hacerlo, empezará pidiendo 200 millones de euros, una cantidad que el Real Madrid tratará de rebajar como sea. Pero la cosa no queda ahí. El Barcelona también se ha metido por medio en los últimos días según cuentan en Cataluña e Inglaterra.

Un interés premeditado y con la intención de perjudicar al Real Madrid. La entidad catalana sabe que no va a fichar a Eden Hazard, pero quiere meterse en la operación filtrando que el club está interesado en el belga para encarecer su fichaje por el equipo merengue y hasta para evitarlo si es posible. Incluso, sabiendo que sus posibilidades son nulas, podrían presentar una oferta formal para elevar el precio de mercado de una de las grandes estrellas del Mundial. Todo ello para que la inversión del conjunto blanco sea mayor.

Hazard quiere jugar en el Real Madrid y lo va a intentar por todos los medios. Cree que su ciclo en el Chelsea ha llegado a su fin y también es importante el hecho de que el equipo ahora dirigido por Sarri no va a disputar la próxima edición de la Champions League. Pero Abramovich y su mano derecha, Marina Granovskaia (directora general del club) son un hueso duro de roer y van a evitar por todos los medios la fuga de su mejor futbolista este verano. En cualquier caso, para bien o para mal todo se deberá decidir en las próximas dos semanas, pues el mercado de fichajes en Inglaterra echa el cierre el 9 de agosto.