Theo no aprueba su primer examen para París

Si Zidane tenía alguna duda de quién será el lateral izquierdo que elija el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes ante la posible baja de Marcelo, tan sólo le bastó cinco minutos para aclararse. No, no tiene pinta que sea Theo Hernández porque la falta de contundencia mostrada en el primer y único gol del Leganés no es digna de una vuelta de octavos de Champions.

El carrilero zurdo francés tuvo la oportunidad de ser titular casi un mes después de la última vez -precisamente ante el mismo equipo pero en Copa- y aunque no fue su peor partido como madridista, en este detalle demostró que no está para una cita así. El natural de Marsella no despejó el balón que se colaba en la portería de Casilla cuando vio la cabeza de Bustinza parece que se asustó y permitió el gol pepinero.

Sin embargo en ataque tuvo una de sus mejores actuaciones que se recuerdan desde que está en el Real Madrid. La sí mejor primera parte del conjunto blanco esta temporada la agradeció Theo con una presencia ofensiva más allá de lo habitual.

La dupla con Asensio en la izquierda le permitió tener todo el carril zurdo para él ya que se metía al centro para así permitir este detalle. En la segunda parte estuvo más atento a tareas defensivas aunque dejó alguna de sus arrancadas típicas para su resurgimiento.

Nacho descansó

La más que posible ausencia de Marcelo en la vuelta de octavos de Champions abrió un abanico de posibilidades a Zidane para cubrir su puesto. Nacho partía con ventaja a pesar de que Theo era el sustituto natural por ser zurdo y luego también sonaban otros como Carvajal -cambiando de banda-, Asensio, Lucas Vázquez y hasta el mismo Bale.

Sin embargo el único de los nombrados que no jugó un sólo minuto ante el Leganés fue el primer canterano madridista nombrado. El 6 blanco -este miércoles de negro- es el jugador del Real Madrid que más minutos ha jugado esta temporada.