No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más, cada vez son más las personas solteras que no dudan un solo segundo en acudir al programa en busca de su media naranja. El pasado miércoles 22 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, tuvimos la oportunidad de conocer a Esther, una comercial jubilada de 59 años que llegaba desde San Fernando (Cádiz). Entre otras cuestiones, reconoció que había estado casada durante 35 años y que, después de enviudar, pasó por momentos verdaderamente complicados: «Me costó recuperarme. Era el hombre de mi vida y el padre de mis hijos». Y añadió: «Entras en un periodo de la vida muy negro, muy oscuro, pero se sale. Me dieron un buen consejo: que estaba viuda, no muerta».

Su objetivo con su paso por First Dates era encontrar a un hombre «alegre» y «bueno». Su cita para esa noche era Alfonso, un soltero de 58 años que llegaba desde Chipiona (Cádiz). Nada más verle por primera vez, la soltera se sinceró con el equipo del programa: «Uff, clásico. Ya está. Una persona clásica en el vestir», comentó. A pesar de que sus lugares de residencia había pocos kilómetros, parece que no fue algo suficiente para que la cita fluyera. Sobre todo para Esther que, entre otras cuestiones, no le gustó en absoluto que trabajase en la hostelería: «Está bien porque me deja mi espacio pero, por otra parte, me apetece compartir momentos con mi pareja y no que esté todo el día trabajando», reflexionó. El gran punto de inflexión de la velada llegó cuando Alfonso le hizo una importante confesión.

Y es que le hizo saber que era un apasionado de la Semana Santa y de los toros. Es decir, todo lo contrario a Esther, puesto que ni es religiosa ni está a favor de aquello que considera sufrimiento animal: «Eso es una línea roja en mi vida. Soy animalista, entonces yo no…», comentó ante las cámaras de First Dates.

Él también se mostró honesto con el equipo del programa: «Sí me gusta, y lo voy a seguir manteniendo. Yo no voy a cambiar nada», reconoció. La tensión aumentó considerablemente cuando optaron por hablar de novela negra. «Yo negro no, solo los pantalones para el trabajo y la camisa para trabajar», comentó, provocando que Esther pensase que era un racista.

El soltero quiso aclararlo para evitar malentendidos: «No soy racista. Por cierto, tengo ahora a dos chavales en prácticas morenitos», comentó. Ella decidió interrumpirle: «Negros. No digas morenitos porque eso me da un montón de coraje», comentó, visiblemente enfadada. Es más, añadió lo siguiente: «Es peor. Te lo digo porque yo tengo un yerno negro. No soy fácil de enfadar pero, como me enfade, teme».

Al ser preguntado por la cita, él decidió tirar de sinceridad: «Un clavo no saca a otro clavo y yo estoy en ese proceso de encontrarme a mí mismo que todavía no lo he hecho. Ya llevo casi dos años sin pareja, pero me cuesta». Motivo por el que Esther era incapaz de entender por qué había ido a First Dates. Es por eso que, en la decisión final, se negó en rotundo a tener una segunda cita con él: «Parece que suena como muy típico, pero como pareja creo que no estamos en el mismo momento».