Paula Echevarría y Miguel Torres se han convertido en una de la parejas más consolidadas del panorama nacional desde que salió a la luz su romance, por eso es habitual verlos juntos. Este pasado 22 de enero, la pareja reapareció para asistir a la presentación del nuevo Samsung, cita que tuvo lugar en Madrid. Como es habitual en este tipo de eventos, primero posaron de lo más cómplices en el photocall habilitado y, después atendieron con la amabilidad que tanto les caracteriza a los medios de comunicación. Fue entonces cuando se pronunciaron sobre su esfera personal.

¿Campanas de boda?: la pareja responde

El pasado 18 de enero, Miguel Torres y Paula Echevarría vivieron una jornada muy especial al asistir a la boda de la hermana del ex futbolista, Mónica Torres y el piragüista olímpico, Carlos Garrote, que tuvo lugar en La Borda del Mentidero, en Madrid, el mismo escenario donde se casaron el 21 de octubre de 2023 Marta Pombo y Luis Zamalloa. Sin duda, uno de los momentos más divertidos de la cita nupcial fue cuando Mónica entregó su ramo de novia a Paula y Miguel puso cara de circunstancia. «Me cayó el ramo de novia y aquí uno que casi se desmaya», bromeó la actriz a través de su perfil de Instagram.

Miguel Torres en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Precisamente, sobre este episodio habló, en clave de humor, Miguel Torres. «Bueno, Paula con su jugueteo habitual… No había muchos más invitados, entonces tenía muchas posibilidades de que le pudiera caer (el ramo)», comenzó diciendo.

Paula Echevarría posando en el photocall. (Foto: Gtres)

«Yo siempre le digo que a ella ya se lo pidieron una vez y si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentar el pedirlo ¿no? Dentro de la normalidad…», añadió con una sonrisa. «No es cuestión de pedirlo o no. La mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño y para mí ese es el mejor de los deseos. No considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente, pero si en el futuro decidimos celebrar una fiesta con amigos será como mi hermana», explicó. «Yo ya me casé y me divorcié, Paula también se casó y se divorció… Ya hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien no lo considera necesario», puntualizó sobre un futuro y presunto enlace con la actriz.

Miguel Torres y Paula Echevarría posando en un evento. (Foto: Gtres)

La respuesta de Paula Echevarría

Tras estas palabras de Miguel Torres, Paula Echevarría se pronunció. «Puede esperar sentado», indicó sobre el asunto de pedirle ella a él matrimonio. «Los dos estamos bien como estamos», recalcó Echevarría, dejando claro que, por ahora, no tienen pensado pasar por el altar.

El origen de su historia de amor

Paula Echevarría y Miguel Torres se conocieron durante el rodaje del videoclip de la canción A contracorriente de David Bustamante en el año 2010, sin embargo, no fue hasta que la intérprete se separó del cantante cuando surgió la chispa entre ellos. Llevaron el inicio de su romance de manera discreta y, en 2020, anunciaron que esperaban su primer hijo en común.