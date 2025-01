El PSOE culpa al PP y Junts de impedir subir las pensiones cuando Sánchez podría hacerlo por decreto

El Gobierno ha lanzado una ofensiva para responsabilizar al PP por haber votado en contra del llamado decreto ómnibus -como había adelantado OKDIARIO-, que incluía la revalorización de las pensiones. Este decreto, en el que el Ejecutivo había escondido la cesión al PNV del palacete en París que alberga la sede del Instituto Cervantes, ha decaído en el Congreso con el voto en contra de los populares y de Junts. Sin embargo, ello no impide que el Ejecutivo lleve a cabo la prometida subida de las pensiones. De hecho, podría hacerlo sin aparentes problemas presentando un nuevo decreto. Dicho de otra forma, el argumento de que es el PP quien impide que 12 millones de jubilados vean incrementada su pensión es falso. En 2022 el Gobierno ya recurrió al real decreto para aprobar una revalorización del 8,5%. Y también lo hizo un año antes.

El Ejecutivo, en cambio, ha utilizado el rechazo al decreto para centrar su ofensiva en el principal partido de la oposición. «Son los grupos parlamentarios y el PP en particular quien en el día de hoy ha decidido que se congelen las pensiones después de que el Gobierno las había subido. Que lo expliquen», ha enfatizado la vicepresidenta María Jesús Montero. «Cuando en febrero vean que su pensión ha bajado se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros», ha señalado Félix Bolaños. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de ser un partido «no fiable» y «sin palabra» que prefiere «causar daño» antes que «ganar derechos». «Es una actitud que demuestra que al PP le importa cero la ciudadanía», ha dicho Óscar Puente.

NO han querido subir las pensiones.

NO han querido que pagues menos por el transporte público.

NO han querido que suba el SMI.

NO han querido que lleguen las ayudas a los afectados por la DANA.

¿Quiénes? Los de siempre: el Partido Popular. pic.twitter.com/U0SMktPbPa

— PSOE (@PSOE) January 22, 2025