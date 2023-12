La reacción viral de Pedro de la Rosa tras dar una vuelta con el nuevo Aston Martin de Alonso

Pedro Martínez de la Rosa dio una vuelta con Fernando Alonso en el Aston Martin Vantage GT3 con el que el asturiano está rodando estos días en Motorland Aragón. El embajador del equipo británico se bajó del coche con la cara descompuesta e impresionado tanto con la conducción del bicampeón del mundo como con cómo iba el Aston Martin. «Acojonante la última curva», dijo nada más terminar de rodar.

Una vez se quitó el casco, De la Rosa expresó lo que sintió yendo como copiloto de Fernando Alonso: «Muy bestia, eh, como va esto». De la Rosa resoplaba al bajarse del vehículo tras las vueltas con Fernando Alonso, acabó exhausto y con la cara desencajada. El ex piloto de Fórmula 1 no podía casi ni hablar de los nervios que había pasado, tenía la mirada perdida incluso. No es para menos, este Aston Martin cuenta con 600 CV debajo del capó, además de DRS, como en la Fórmula 1, lo que le permite alcanzar altas velocidades.

El Aston Martin Vantage con el que ha rodado Fernando Alonso en Alcañiz es el mismo que corrió el Campeonato Alemán de Turismos (DTM) en 2019, y además se pudo ver en La Sarthe, el circuito donde se corren las famosas 24 horas de Le Mans del Mundial de Resistencia. Este modelo deportivo es un coche de 600 CV y cuenta también con DRS, como los Fórmula 1. Su precio ronda los 178.000 euros.

Este escenario es el mismo en el que Fernando Alonso se preparó las 24 horas de Le Mans de 2018, cuando se retiró temporalmente de la Fórmula 1. Esta vez ha acudido al icónico trazado aragonés tras terminar el Mundial y para rodar junto a jóvenes promesas. El ovetense saltó a rodar con un GT3, un coche preparado para la alta competición, con el que ya rodó hace unos meses en el circuito del Jarama en una jornada de exhibición donde algunos periodistas tuvieron la ocasión de dar unas vueltas como copiloto del bicampeón del mundo.

Última parada para Fernando Alonso

Aragón será la última parada de Fernando Alonso antes de comenzar a prepara la nueva temporada de Fórmula 1, después de un año en el que ha vuelto a tener un coche competitivo que le ha permitido estar peleando con los de arriba en algunas carreras. Tras este pequeño test en el que ha rodado con De la Rosa y algunas de las futuras promesas que lleva su empresa de gestión de pilotos, A14 Management, el asturiano comenzará a pensar en el 2024 donde confía en poder dar un salto adelante y pelear por alguna victoria, siempre con permiso de Verstappen y los Red Bull.

Este año, Alonso, ha terminado cuarto en la clasificación de pilotos tras una temporada en la que el AMR23 ha ido de más a menos. Los británicos sorprendieron a todos con su espectacular inicio de curso, con el bicampeón del mundo en el podio hasta en seis ocasiones en las primeras ocho carreras. Después llegaron los problemas y el rendimiento del monoplaza verde cayó y sólo pudo acabar entre los tres mejores en dos ocasiones en las siguientes 12 carreras.