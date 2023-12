Fernando Alonso saca su lado más íntimo: «Me gusta ser el centro de atención»

Fernando Alonso sigue en el foco de la noticia a la espera de una nueva temporada de la Fórmula 1 en la que Aston Martin intentará dar caza al Red Bull de Verstappen. El bicampeón del mundo se ha sometido al test más personal en el que ha confesado que le gusta ser el centro de atención mientras está en la pista con un monoplaza. También ha hablado sobre sus motivaciones, miedos, tentaciones y su fortuna en el Gran Circo y en la vida en general.

«¿Escucho a mis sentimientos? Sí, por supuesto que los escucho», afirmó un Fernando Alonso que también dejó claro que tiene suerte, porque puede disfrutar del mejor trabajo del mundo. En el vídeo promocional emitido por Aston Martin a través de sus redes sociales también hubo lugar para las risas ya que el piloto español sorprendió a todos cuando fue cuestionado por sus mentiras. «¿Miento poco? No, cuenta unas cuentas mentiras», dijo entre risas.

Fernando Alonso también fue cuestionado sobre la dificultad que muestra al expresar sus emociones. «Diría que no. Es sencillo saber cómo estoy y cómo me siento», dejó claro el piloto asturiano que también respondió «sí, sí y sí» cuando le preguntaron sobre si solía tomar riesgos con asiduidad. Sobre si suele tomar decisión con el corazón, respondió con un claro: «Por supuesto».

«¿Estoy siempre bajo control? Sí, pero tengo que decir que no. No creo que nadie lo controle todo», afirmó Fernando Alonso que también dijo que se considera una persona eficiente. «Sí, de verdad lo pienso. Creo que en la vida y para estar en la Fórmula 1 tienes que serlo. Si no, sería muy difícil», apuntó el dos veces campeón del mundo que esta temporada intentará buscar la 33 tras quedarse cerca en un año en el que volvió a subirse al podio y finalizó el Mundial en una meritoria cuarta posición.

La mayor confesión de Fernando Alonso fue cuando dejó claro que le gusta ser el centro de atención… pero cuando está con un Fórmula 1 sobre cualquier pista del mundo. «¿Me gustaría ser el centro de atención? En la vida o en la vida privada 100%. Me gustaría ser anónimo. Pero en el circuito diría que sí porte tienes que ser esa persona», apuntó. Por último, en un claro guiño a un lema que le acompaña en los últimos años, Fernando Alonso señaló que siempre se ciñe a un plan.

El plan de Aston Martin será para este año diseñar el mejor coche posible para que Fernando Alonso vuelva a competir con los mejores pilotos de la parrilla. Después de finalizar la temporada con una serie de buenos resultados, desde la fábrica de Reino Unido se trabaja durante la pretemporada a destajo con el objetivo de conseguir las mejores evoluciones sobre un coche que en la última temporada respondió mejor de lo esperado. Todo gracias a la audacia de un Fernando Alonso que a los 42 sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla.