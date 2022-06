Sadio Mané es noticia estos días por su flamante fichaje por el Bayern de Múnich. Tras su largo y exitoso paso por el Liverpool, el atacante senegalés necesitaba una nueva aventura y ha elegido continuar con su carrera profesional en la Bundesliga y pelear de nuevo por ganar la Champions League con el conjunto bávaro. El club alemán ha pagado 32 millones de euros por él y los medios de aquel país aseguran que su sueldo será de unos 13 millones, un salario que no le hace perder nunca la perspectiva.

Y es que el crack africano no cumple con el estereotipo de futbolista millonario amante del lujo y derrochador en aficiones como coches de alta gama, lujosos relojes o mansiones de ensueño. La razón la ha explicado el propio Mané en alguna ocasión. Prefiere gastar dinero en causas solidarias, construir colegios y hospitales y ayudar a sus compatriotas más necesitados, porque él vivió esos problemas cuando era pequeño.

El senegalés no tuvo una infancia fácil y no tiene reparo a la hora de contarlo: «¿Para qué quiero diez Ferraris, veinte relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre».

Y lo no dice por quedar bien. Mané es de Bambali, Sédhiou (Senegal), un pequeño pueblo de pescadores a orillas del río Casamance que está a más de siete horas de la capital. Sin carreteras, con necesidades básicas sin cubrir… El futbolista quiso hacer mejor la vida de sus paisanos y construyó un hospital, una escuela, proporcionó ordenadores a los alumnos, financió una gasolinera, impulsó una oficina de correos, instaló una red de 4G para que tuvieran Internet… “No necesito exhibir coches de lujo, casas de lujo, viajes e incluso aviones. Prefiero que mi gente reciba un poco de lo que la vida me ha dado”, zanjaba.