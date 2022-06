Sadio Mané firmó por el Bayern de Múnich esta pasada semana en uno de los grandes movimientos del mercado, dejando el Liverpool a cambio de 36 millones de euros, firmando por tres temporadas. El senegalés dejó Anfield tras seis temporadas y su mayor recuerdo en todo ese tiempo, pese a ganar títulos como la Premier League o la Champions, fue la remontada que lograron en 2019 ante el Barcelona en las semifinales del torneo europeo, la puso al nivel de alzar la Orejona.

«Es una pregunta fácil, no difícil. El primer momento que escogería fue la semifinal de 2019 cuando eliminamos al Barcelona. Fue increíble. También lo fue cuando ganamos la Champions League. Son los mejores momentos de mi carrera, los que siempre quedarán en mi memoria», explicaba Sadio Mané a los medios oficiales del Liverpool antes de marcharse rumbo a Múnich, dejando el recado al Barça y colocando aquella remontada al nivel de la Champions que acabarían levantando aquel año.

El Barcelona logró dar un golpe sobre la mesa en el Camp Nou en aquella eliminatoria. Los culés, liderados por Leo Messi, lograron un contundente 3-0 pese a que el partido estuvo muy igualado y ambos tuvieron ocasiones claras. Un doblete de Leo Messi y un tanto de Luis Suárez hacían prometérselas muy felices a los blaugrana, que ya se veían en la final del torneo. Pero los reds lograrían darle la vuelta a la tortilla en Anfield en una de las grandes noches del equipo de Jurgen Klopp.

El Liverpool fue claro dominador del partido en Anfield. El gol de Divock Origi a los siete minutos de juego ponía de cara las cosas a los reds aunque aún tenían que igualar otros dos goles. El partido se fue al descanso con ese 1-0 pero fue tras la reanudación cuando Georginio Wijnaldum, otro que dio la espantada al Barça y firmó por el PSG poco después, el que con un doblete iguala la eliminatoria en apenas dos minutos volviendo loco a todo Liverpool. Fue Origi el que daba definitivamente la vuelta al partido con el cuarto y definitivo gol que dejaba eliminado al cuadro culé y el mejor recuerdo futbolístico en la retina de Mané.

El Bayern ha pagado 36 millones de euros al Liverpool por el fichaje de Mané, que a sus 40 años sigue dando un rendimiento altísimo y siendo decisivo pero creía que su tiempo en Anfield se había acabado y por eso decidió cambiar de aires. «Para mí va a ser muy extraño no ser ya jugador del Liverpool, después de seis años en Anfield. He pasado grandes momentos, momentos inolvidables y desde mi primer día he disfrutado mucho aquí. Entrenando, jugando delante de este público», explicaba sobre su adiós a los reds.

El senegalés puede ser una de las piezas claves para que el Bayern de Múnich acabe dejando marchar a Robert Lewandowski este verano rumbo a Barcelona. Su llegada puede efectuar ese efecto dominó pese a que pesos pesados de la entidad como Hasan Salihamidzic o Oliver Kahn lo nieguen: «Solo diré una cosa: Robert tiene contrato hasta verano de 2023. Mané no viene a sustituir a nadie. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio». Sobre esto, en una entrevista en Bild, Mané comentó que no es «un jugador que se centre en este tipo de cosas» y que llegó al Bayern para hacer «lo que sea para ganar títulos con mis compañeros».