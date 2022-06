Sigue el tira y afloja entre el Bayern y Robert Lewandowski. El delantero quiere salir del club este verano y les ha comunicado que sólo negocien con el Barcelona, sin embargo desde la entidad de Bavaria insisten en que tiene contrato hasta 2023. El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, se ha pronunciado sobre la posible salida del polaco y la llegada de Mané. El ex futbolista afirma rotundamente que el ex del Liverpool «no viene a sustituir a nadie» y Lewandowski «tiene contrato hasta 2023».

En Alemania aseguran que Mané viene a sustituir al polaco, que ha comunicado oficialmente su intención de poner punto y final a su eta en el Bayern este verano. Ante la pregunta de si el club tiene el futuro asegurado sin Lewandowski con el senegalés, Salihadmizic fue muy claro: «Solo diré una cosa: Robert tiene contrato hasta verano de 2023. Mané no viene a sustituir a nadie. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio».

El internacional polaco es el gran deseo del Barcelona para la próxima temporada y el jugador también sueña con recalar en las filas del conjunto de Xavi Hernández. No obstante, no será fácil sacarlo del Bayern. En las oficinas del Allianz Arena siguen transmitiendo que cuentan con él y que tiene contrato pese a la petición del jugador, y han filtrado que no le dejarán salir por menos de 40 millones de euros.

Pese al mensaje al Barça, Salihadmizic se muestra abierto a resolver esta situación en una entrevista concedida a Sport Bild puesto que no quieren «llegar al último año de su contrato sin que nos diga si quiere quedarse. Sin embargo, lo que está claro es que sería justo desde el punto de vista del club que, si un jugador no quiere prorrogar, hablemos de cómo podemos resolver esta situación de forma satisfactoria para todos los implicados».

Fichaje de Mané

Salihadmizic explicó a su llegada a Múnich como fue la primera reunión con el senegalés: «Mané nos recibió en su casa. Estaba relajado con un mango en la mano y en pantalón corto. Nos recibió sonriendo. Todavía sabe algo de alemán tras su etapa en Salzburgo. El ambiente era bueno y tuvimos una conexión desde el principio. Tuve un buen presentimiento. La reunión duró cuatro horas. Le dije que todos los responsables del Bayern estaban convencidos de que encajaría en nuestro equipo al 100%».

Respecto al momento en el que supo que quería fichar a Mané, Salihadmizic explicó que fue en su jardín de su casa. «¿Cuándo supe que quería fichar a Mané? Fue en mi jardín. Marco Neppe (director técnico del Bayern) y yo nos sentamos junto a Björn Bezemer y Daniel Delonga (representantes). Su agencia, ROOF, representa a Serge Gnabry. No es ningún secreto, puesto que queremos renovar a Gnabry».