Almudena Cid sigue acaparando los titulares de todos los medios de comunicación, y todo por las últimas declaraciones que ha dado sobre la posibilidad de quedarse embarazada. La gimnasta, a pesar de atravesar un momento delicado por su separación con Christian Gálvez, sigue adelante con sus proyectos profesionales.

Sin embargo, hay algo que tiene a la opinión pública inquieta: ¿por qué Almudena tiene ganas de tener un bebé ahora y no antes, cuando mantenía una relación con Christian Gálvez?

El embarazo de Almudena Cid

En los últimos días se habla de la posibilidad de que Almudena Cid se convierta en madre. A pesar de que la exgimnasta ha asegurado en más de una ocasión que este tema le crea ansiedad, sus últimas declaraciones no han ayudado a que este asunto quede enterrado.

“No lo descarto, es algo que siempre he tenido en mente”, explicaba. Zanjaba el tema con una frase que muchos han calificado como una pullita directa a Christian Gálvez: “Cuándo llegue el momento, y la persona”.

Estas declaraciones no han hecho más que desenterrar un tema que era tabú entre Almudena y Christian: ¿por qué la pareja, después de tantos años de relación, no tuvo hijos?

La verdadera razón por la que Almudena no se quedó embarazada

Desde que se hiciera oficial la ruptura entre Almudena y Christian Gálvez, muchas teorías han rondado a la expareja. Entre ellas, la de un supuesto embarazo que no llegó a buen puerto.

Según contó la madre de la exgimnasta, enfadada por los comentarios y la presión que su hija recibía en redes sociales tras dejarlo con Christian Gálvez, la pareja “estaba en ello”. Pero esto no sería lo único.

Almudena Cid se confesó unos años antes en ‘Viva la vida’, aprovechando su presencia en el plató de ‘Telecinco’. Allí, hablaba de lo que suponía para ella el tema de la maternidad.

Las declaraciones más duras de Almudena

“He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas. Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera que cuándo tendría hijos”, explicaba Almudena.

En un alarde de sinceridad, Almudena llegó a confirmar que el tema de la maternidad llegó a crearle un problema serio en su vida personal. “Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo”.

Y concluía: “Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal”.

Ahora, todos los ojos están puestos en Almudena, pero también en Christian. El presentador mantiene una relación con Patricia Pardo, presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’.

La gallega ya tiene dos hijos fruto de su anterior relación. ¿La pareja habrá pensado en tener bebés? Es sabida la pasión que el presentador tiene por los niños…