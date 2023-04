Ramos denuncia ataques contra él y su familia y explota contra Elon Musk

Sergio Ramos se ha quejado en redes sociales de los mensajes de odio que recibe para él y su familia. El central del París Saint-Germain ha explotado por la cantidad de comentarios que le llegan a diario y ha instado a Elon Musk a tomar cartas en el asunto para evitar que esos mensajes, cada vez más habituales, se sigan dando.

«Elon Musk, eliminar las insignias azules, forzar pagos y ganar dinero es una estrategia. Eliminar el odio, promover el respeto y hacer de Twitter un lugar mejor podría ser otra», ha señalado el que fuera jugador del Real Madrid. Y es que Ramos ha acompañado su comentario de varios que recibe a diario, en los que se le desea la muerte a él y a parte de su familia.

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023