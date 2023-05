Rafa Nadal: «Necesito poner un punto y aparte en mi carrera»

Rafa Nadal ha desvelado que 2024 será su último año en las pistas. El tenista balear ha decidido poner un «punto y aparte» en su carrera deportiva, después de no haberse recuperado a tiempo para disputar Roland Garros el próximo mes de junio. Por ello, ha afirmado que dejará de competir en los siguientes meses, con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma posible a la que será su última temporada en activo. Después de las respectivas explicaciones, ha atendido a los medios de comunicación.

El manacorí comenzó explicando cómo ha evolucionado de su lesión y los motivos que le llevan a renunciar a Roland Garros, donde ha estado siempre desde 2005: «La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles».

A continuación, confirmó que se dará un tiempo para volver a las pistas y que colgará la raqueta en 2024, si es que la lesión le permite volver a competir: «Han sido años complicados, aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y aparte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentaré estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo e intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año».

Quiere estar en 2024

«Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado».

Su estado

«Si no eres feliz, acaba repercutiendo en tu vida personal. Me hacía ilusión jugar en Roland Garros, pero no es posible. No he acabado de mejorar lo que necesitaba para competir al nivel que yo necesito».

Futuro

«Estoy bien, estoy mejor ahora que hace unas semanas. Los que me conocéis sabéis que no montaría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros, pero es más fácil así para explicar las cosas como son. Estoy triste, me he perdido una temporada. Me sentía preparado para seguir luchando, pero a nivel físico no es así. Uno debe aceptar las cosas. Te puedes enfadar, poner triste, que es lo que hago, pero hay que mirar al futuro. No se puede exigir más y más al cuerpo. Aunque mi cabeza no ha querido que fuera hasta aquí, mi cuerpo me ha dicho que hasta aquí»

Volver a competir

«Lo que pase al año que viene no lo sé. Si volvió a ser competitivo para ganar Grand Slams no lo sé, después de un parón importante es difícil, pero por qué no. Voy a intentar de darme la oportunidad de volver a competir y mi intención es que sea mi último año. Luego no sabes lo que pueda pasar. Voy a intentar que mi último año no sea de comparsa, que pueda competir al más alto nivel. De llegar a esta gira y puede competir por luchar por ellos».

Su presencia en los Juegos de 2024

«Me gustaría jugar lo que es importante para mí el año que viene y los Juegos Olímpicos lo son, pero no sé».

Jugar con wild cards

«Si necesito invitaciones, supongo que no habrá problemas para ello, creo que me lo he ganado. Vamos a hacer las cosas de la manera más correcta que se pueda».

Desconexión

«Voy a parar, no voy a entrenar. Han sido meses de muchos momentos de frustración. Hay un momento en el que uno debe ponerle freno si no no creo que pudiera llegar al año que viene. Nos ha costado mucho encontrar una continuidad a nivel de trabajo. Necesito y, yo creo que a todos los que están a mi lado, un poco de desconexión. Llega un momento en que la recompensa única es la victoria. Hay que parar y ver si el cuerpo por sí sólo se va regenerando. Cuanto me siente preparado, vamos a volver».

El final de su carrera

«Creo que no me merezco terminar así. Me he esforzado para que mi final no se aquí, en una rueda de prensa. Voy a luchar para que el final no sea de esta manera. Tengo la satisfacción de que en mi vida hemos hecho las cosas que veíamos convenientes para llegar a los objetivos. Cuando sea el momento de no volver a competir, que sea con la satisfacción de saber que he hecho lo que estaba en mi mano. No dejarme ir antes de hora. Siempre merece la pena hacer un esfuerzo más. Ha sido mi filosofía. Voy a luchar por ello».

Su retirada

«Todo tiene un principio y también un final. Sólo soy uno más de todos estos deportistas, actores, artistas, de todos las personas que hayan destacado en una faceta y llegaron al final. El año pasado se acaba una etapa en la que hemos vividos muchos momentos increíbles. Empezará otra etapa que no tiene porque ser menos feliz. Ahora tengo planes para los siguientes meses, voy a poder disfrutar de no tener unos horarios y luego que este última traca final que valga la pena para este último año sea especial. Lo que puede suceder lo dirá mi tenis y mi cuerpo. Si me responde, tengo fe de que haré algo que valga la pena el esfuerzo».

Seguir en 2025

«No soy una persona ilusa. Se me hace difícil que uno cuando lleva una deriva como la que lleva mi cuerpo ahora haya un golpe de magia. Pero mi intención es esta, lo que pueda pasar en el futuro no lo puedo predecir. Todo es posible en la vida».

Roland Garros desde casa

«No sé cómo será la sensación de ver Roland Garros desde aquí. Nunca lo he visto desde el comienzo aquí, pero sí en la tercera ronda. En 2009 perdí en octavos… Una faceta más de esta vida, lo viviré como lo vive la mayoría de la gente».

Momento de parar

«No pretendo ser ejemplar, hago las cosas que creo que están bien hechas y que son correctas desde mi ética. No quiero ser ejemplo de parar demasiado pronto. Creo que nos hacemos débiles mentalmente, uno debe poner remedio cuando tiene problemas mentales, enfermedades… Uno debe trabajar con profesionales para solventarlos. La salud mental hay que entrenarla. Si a la mínima que no nos salen las cosas, paramos porque no nos podemos quemar estamos entrando la frustración. Si nos frustamos a las primeras de cambio lo que hacemos es ser más infelices. Hay un momento dado cuando uno no da para más es justo parar, pero antes de tomar esta decisión uno debe haberse dados muchas oportunidades».

El mayor rival de Djokovic

«Me parece lógico que me tengan en cuenta para Roland Garros cuando soy el vigente campeón del torneo. Soy la persona que más veces ha ganado Roland Garros. Son muchos años de buenos resultados. Es lógico que la gente espere que vuelva. No es así. Entiendo lo que dice Djokovic, pero no lo dice en sentido actual sino histórico. En este sentido es el enfrentamiento que más ha habido en la historia del tenis. Yo he vivido las dos rivalidades. Cuando llegué estaba Roger, luego llegó Nole y estábamos los tres. Entiendo que Djokovic me considere su mayor rival».