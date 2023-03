Rafa Nadal confiesa que la recuperación de su lesión va peor de lo esperado

Rafa Nadal no tiene ninguna prisa por reaparecer. El ganador de 22 Grand Slams estuvo presente en el palco del Santiago Bernabéu para disfrutar del Clásico y confesó que su recuperación no va todo lo bien que esperaba. El mejor deportista español de todos los tiempos se negó a confirmar que volverá al inicio de la temporada de tierra batida en Montecarlo.

«Hay que tener un poquito de paciencia. No voy a decir que puedo volver en un torneo en concreto. La idea es estar a tope en Roland Garros. Todavía estoy recuperándome de Australia. Allí tuve una avería bastante importante, desgraciadamente, y está llevando tiempo. Estoy haciendo cada día todo el trabajo que puedo para intentar recuperarme de la mejor manera posible. Y después ya veremos; día a día», dijo Nadal.

Rafa Nadal quiso concretar lo que siente actualmente. «Me hice daño en el músculo, me arranqué un poco el tendón en un sitio muy complicado, el psoas, porque en el tenis cogemos fuerza de ahí. Es una evolución más lenta de lo que nos gustaría, pero no queda más remedio que ser un poco paciencia. Ya no tengo 20 años y el calendario va pasando. Cuando llevas un año como el mío, te vas cansando. Entreno 15 o 20 minutos al día en la Academia, para que el brazo no degenere. No sé si volveré en Montecarlo, en Barcelona o en Madrid. Pero cuando esté, me apetece de jugar y voy a estar cuando pueda enseguida», zanjó.