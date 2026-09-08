Rafa Nadal (40 años): «Hago gimnasio tres veces por semana por la mañana y desayuno tostadas con anchoas»

Rafa Nadal ya no vive pendiente de los entrenamientos interminables, los viajes alrededor del mundo ni la exigencia de llegar en las mejores condiciones posibles a cada torneo, pero el deporte continúa ocupando un lugar importante en su día a día. El ex tenista mallorquín, retirado oficialmente del tenis profesional desde finales de 2024, ha explicado cómo ha cambiado su rutina en esta nueva etapa de su vida y ha sorprendido con algunos detalles tan cotidianos como su particular desayuno.

«Hago gimnasio tres veces por semana, de 8:30 a 10 de la mañana», contaba Nadal al hablar de la forma en la que mantiene activo su cuerpo ahora que ya no tiene que competir al máximo nivel. Una disciplina que sigue formando parte de su vida, aunque con un objetivo completamente diferente al que tuvo durante más de dos décadas de carrera profesional. En una entrevista concedida a The Wall Street Journal, el manacorí abrió las puertas de su nueva vida y explicó que sus mañanas empiezan mucho antes de acudir al gimnasio.

El mallorquín suele levantarse alrededor de las 6:45 de la mañana, aunque reconoce que su horario depende en gran medida de su familia, que se ha convertido en una de sus grandes prioridades después de la retirada. Siempre que sus compromisos se lo permiten, lleva a su hijo al colegio antes de continuar con su jornada. Después llega el momento de entrenar. Nadal suele acudir al gimnasio entre las 8:30 y las 10 de la mañana y mantiene el hábito de hacer ejercicio al menos tres veces por semana, combinando diferentes trabajos para conservar la fuerza y la movilidad sin someter su cuerpo a las enormes cargas que soportaba durante su carrera.

Nadal y su rutina

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de sus declaraciones es su desayuno. «Normalmente como una tostada con anchoas», explicó Nadal al ser preguntado por su rutina matinal. Se trata de un hábito que no ha nacido después de su retirada. El propio Nadal recordó que durante sus primeros años no era especialmente aficionado a desayunar, pero que el trabajo con especialistas en nutrición le hizo comprender la importancia de incorporar proteínas y carbohidratos a primera hora del día. Las anchoas y el pan se convirtieron así en una de sus opciones habituales.

El ex tenista también reconoció que, pese a disfrutar del olor del café, no suele beberlo, mientras que su relación con la alimentación nunca ha estado marcada por una obsesión extrema. Nadal ha reconocido en otras ocasiones que se permite caprichos y que el chocolate con leche es una de sus debilidades. La gran diferencia está en que ahora Nadal escucha mucho más a su cuerpo. Durante su carrera convivió durante años con lesiones y problemas físicos, entre ellos la enfermedad degenerativa del pie que condicionó buena parte de su trayectoria.

El propio mallorquín ha explicado que los primeros meses después de la retirada no fueron sencillos y que necesitó tiempo para adaptarse a una vida sin la presión competitiva. Sin embargo, el tratamiento recibido en los últimos años de su carrera y la reducción drástica de las exigencias físicas le han permitido afrontar el presente con mucho más optimismo. «Ahora, con ese tratamiento y sin llevar mi cuerpo al límite en absoluto, puedo llevar una vida muy positiva», aseguró al hablar de su actual estado físico.