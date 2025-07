¿Quiénes son los favoritos para ganar el Tour de Francia 2025?

El Tour de Francia 2025, indudablemente, es una de las citas por excelencia del calendario ciclista y una de las más apasionantes para los seguidores y el deporte en general. Con la cita ya iniciada, habitual en cada tarde de verano en la gran amplia mayoría de las casas de nuestro país, el espectáculo es una realidad y así nos lo han hecho saber sus principales protagonistas y favoritos en las primeras seis etapas de la gran prueba francesa.

En los últimos años, la pasión por el mundo del ciclismo ha abierto un repunte de deportistas que, gracias a su competitividad y liderazgo en carrera, ha provocado en los aficionados de este deporte que el interés y la ilusión renaciera a niveles totalmente fuera de lo común. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel, entre otros, tienen gran parte de culpa en esta resurreción y, actualmente, están a un nivel por encima de cualquier ciclista ‘mortal’ que desee luchar ante estas tres bestias competitivas.

