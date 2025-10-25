Quién ganará el Clásico según las apuestas: Real Madrid o Barcelona

Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán el partido de la jornada 10 de LaLiga en el Santiago Bernabéu. El mundo del fútbol, durante este fin de semana, se parará y disfrutará de uno de los mejores encuentros del planeta tierra, con varios protagonistas claves en cada conjunto. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde o Thibaut Courtois, entre otros, intentarán contrarrestar el juego de los Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres o Marcus Rashford, para incrementar su ventaja en la tabla clasificatoria y dar un golpe encima de la mesa en el campeonato nacional liguero. A priori, será un choque donde podría pasar cualquier cosa y las casas de apuestas ya han elegido su favorito. Descubre qué opinan las casas de apuestas sobre el Clásico.

🌍 El mundo órbita alrededor de un solo partido. ⚽ El domingo a las 16:15h… se para todo. #ElCLÁSICO | #LALIGAEASPORTS — LALIGA (@LaLiga) October 24, 2025

¿Qué equipo es el favorito para ganar el Clásico según las apuestas?

Esta, seguramente, sea la gran pregunta del millón entre los aficionados al fútbol. Pues bien, en las casas de apuestas, concretamente en Bet365, dan como favorito al Real Madrid, con una cuota de 1,95 por euro apostado, por los 3,30 del FC Barcelona. El empate, en este caso, se paga a 4,10, en un choque que, tal y como hemos destacado anteriormente, se podría decidir por detalles. Aún así, dan al conjunto blanco como máximo favorito para vencer en el Clásico y seguir aventajando al club blaugrana en el puesto más alto de la tabla clasificatoria.

La ausencia de jugadores por lesión en la disciplina blaugrana, como es el caso de Lewandowski, Dani Olmo, Gavi o Joan García, además de la duda hasta última hora de Raphinha y Koundé, que no han entrenado en los dos últimos días, podría ser la causa de la diferencia abismal en las apuestas frente al Real Madrid, que en su caso ha recuperado a Huijsen, Arnold, Carvajal y Ceballos para la importante cita del próximo domingo. No obstante, a pesar de las bajas, el Barça jugará con una baza muy importante: el historial de victorias de los últimos partidos. El equipo de Hansi Flick consiguió ganar en los últimos cinco, ambos en Liga (4-3, 0-4), en la final de Copa del Rey (3-2), en la final de la Supercopa de España (2-5) y en el amistoso disputado en Estados Unidos (1-2). El último triunfo registrado por el Real Madrid en un Clásico fue el pasado mes de abril del 2024, con un marcador favorable en Liga de 3-2.

🎯 El último servicio en forma de gol de @SergioRamos al @realmadrid. Hace 5 años, el defensor marcaba por última vez en LALIGA EA SPORTS y lo hacía en un ELCLÁSICO. pic.twitter.com/NLrUfcD2nu — LALIGA (@LaLiga) October 24, 2025

Dónde ver el Clásico Real Madrid-Barcelona

El Clásico Real Madrid-Barcelona se disputará este próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 16:15 horas. El encuentro se podrá seguir a través de las cámaras de DAZN y sus diferentes plataformas disponibles, que nos ofrecerán cada detalle del prepartido, del choque y del postpartido. En la web de OkDiario también podrás seguir el minuto a minuto del encuentro entre Madrid y Barça.