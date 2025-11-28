La anciana hallada muerta en Manacor presentaba un golpe en la cabeza y tenía el rostro ensangrentado

Avanza la investigación sobre el fallecimiento de una anciana hallada muerta en su domicilio, ubicado en la Camí d’en Fangar, en Son Macià, término municipal de Manacor. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el cuerpo de la mujer apareció en la cocina y presentaba un fuerte golpe en la cabeza y tenía todo el rostro ensangrentado. Del mismo modo, los muebles de la estancia también estaban manchados de sangre.

A falta de confirmación oficial y de conocer los resultados de la autopsia -que se le practicará el lunes- todo apunta a que la mujer pudo sufrir una caída fortuita y golpearse con los muebles. Esta información es provisional y todo está en el aire a espesas de que los resultados médicos aporten algo más de luz a los investigadores. El cuerpo presentaba signos de violencia pero son compatibles con una caída fortuita. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional descarta la mano criminal o la participación de terceras personas.

El suceso se ha conocido a primera hora de la tarde, tal y como adelantó en exclusiva este periódico, cuando un hombre alertó al teléfono de Emergencias 112 indicando que había encontrado a su madre fallecida en su vivienda. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local de Manacor y del Cuerpo Nacional de Policía, que confirmaron la veracidad del aviso.

Los funcionarios policiales retiraron al hijo del interior de la vivienda y activaron el protocolo judicial. Poco después acudieron al domicilio el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Científica y el médico forense. La vivienda fue precintada por los agentes de la Policía Nacional. Se trata de una casa ubicada a las afueras de la urbanización.

Uno de los hijos de la mujer, fue interrogado por los investigadores y, poco después, cogió un taxi y se dirigió a su domicilio en la capital balear. El hijo informó que su madre tenía medicación bastante fuerte en uno de los cajones de su habitación.