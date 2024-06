Preocupación en las redes sociales por la imagen de Ibai Llanos en el aeropuerto. El streamer vasco tuvo que ser trasladado en silla de ruedas y su aspecto no era nada bueno, de ahí que muchos se preguntaran lo mismo: ¿Qué le pasa a Ibai Llanos? El propio creador de contenido, viendo el gran revuelo que se ha formado, ha decidido romper su silencio y dar las oportunas explicaciones al respecto.

Y es que la euforia del triunfo de su equipo, Porcinos FC, en la Kings World Cup, fue eclipsada por las impactantes imágenes de la llegada de Ibai Llanos a Barcelona, visiblemente agotado y en silla de ruedas. Como se puede ver en el vídeo, es empujado en una silla de ruedas por el personal del aeropuerto, que en estos casos suelen acudir a la puerta por la que desembarcan los pasajeros.

No olvidaré este día en mi vida. No olvidaré México y Monterrey nunca. Somos campeones del mundo. Os quiero. Viva la vida. OS QUIERO HOSTIA. pic.twitter.com/oMh37E44Os — Ibai (@IbaiLlanos) June 9, 2024

«Buenas a todos, ¿cómo estáis? he visto que anda circulando por ahí un vídeo mío en silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona y la verdad es que la celebración de ser campeones del mundo se me fue de las manos, tengo que reconocerlo», explica a sus seguidores Ibai Llanos. «La fiesta de Monterrey me mató. Habíamos sido campeones del mundo, acabábamos de ganar un millón de dólares y bueno la noche mexicana esconde locuras», añade Ibai Llanos.

El pasado sábado 8 de junio, el equipo español Porcinos FC se alzó con el título de la primera edición de la Kings World Cup en México. La final del torneo, seguida de la posterior fiesta de celebración y el agotador viaje de regreso a España, claramente han pasado factura al conocido streamer. Este lunes, tras pasar un mes al otro lado del Atlántico, Ibai Llanos llegó al aeropuerto de Barcelona en silla de ruedas, visiblemente cansado, como se ha indicado con anterioridad.

«Solamente tiene fiebre»

Ante la sorpresa de las personas que han ido a recibirle y entrevistarle a la salida de la terminal del aeropuerto, uno de sus acompañantes explicó que el streamer se encontraba indispuesto: «Solamente tiene fiebre. Se encuentra mal», dijo sin facilitar más detalles del estado del influencer. Cabe recordar que hace días Ibai Llanos tuvo que ingresar en un hospital de México. Entonces, trascendió que había tenido problemas con la comida mexicana, al no sentarle bien el picante con el que generalmente se suelen aderezar las comidas en este país.

Las imágenes muestran a Ibai Llanos siendo empujado por personal del aeropuerto, como se ha indicado con anterioridad, incapaz de articular palabra, lo que contrasta fuertemente con la energía y vitalidad que demostró durante el torneo. Sin embargo, el hecho de que el propio streamer se haya pronunciado deja más tranquilos a todos sus fans. Realmente, lo que le pasaba es que tenía resaca de la tremenda celebración del campeonato logrado por Porcinos FC.