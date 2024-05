Ibai Llanos, ingresado de urgencia en un hospital de México

Ibai Llanos ha tenido que ser ingresado con carácter urgente en un hospital de México. El popular streamer español viajó hasta el país con el objetivo de ver la Gran Final de Clausura 2024 entre los equipos de fútbol América y Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Sin embargo, parece ser que su estancia en el país latinoamericano no le ha sentado demasiado bien. Para ser más precisos, lo que no le ha sentado muy bien ha sido la gastronomía mexicana y su particular uso del picante en las comidas. Debido a ello, y siempre siendo muy honesto con su público en redes sociales, el joven de 29 años se sinceró al respecto.

A través de una serie de tweets e imágenes, Ibai Llanos comunicó que se encuentra ingresado en un centro hospitalario. «Jodido y roto en un hospital de México», escribió. Asimismo, y con el objetivo de evidenciar lo mal que lo está pasando en estos momentos, el streamer reveló que le pusieron una inyección en «el culo».

Asimismo, Llanos ha contado que la razón de su ingreso se ha debido a que las comidas mexicanas están repletas, en su mayoría, de picante. Esta especia no le nutrido nada, por lo que su cuerpo ha reaccionado de la peor manera. Ante ello, el joven ha sentenciado que nunca más volverá a comer nada picante, por su bien.

Como era de esperar, sus seguidores no han tardado en preocuparse por su estado de salud. De hecho, y a la pregunta de qué le han pinchado, Ibai Llanos ha sido claro. «No lo sé, me dice ‘te va a doler’ y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro», dijo.

Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo. — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2024

Las redes sociales reaccionan al ingreso hospitalario de Ibai Llanos

Como es habitual en el mundo de las redes sociales, es común que los usuarios recurren al humor en muchas ocasiones. Respecto al problema de Ibai con el picante, son muchos los que le han recomendado cuidarse y abstenerse de comer este tipo de comidas. Pero, otros usuarios han inundado la red con todo tipo de memes.

Lo que pica al entrar… — Pol tattoo (@Pol_tattoo) May 26, 2024

A mí no me han pinchado en el culo pero me he tirado dos días jodidisimo, te mando ánimo de parte de otro al que este país ha intentado matar — Carlos ‘Bebé’ (@BebeCaster) May 26, 2024

Cuidado porque aquí en México entras por un problema estomacal, te confunden de paciente y terminas con un brazo amputado. — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) May 27, 2024

El baño después de usarlo Ibai. pic.twitter.com/JDeM7XmUlr — Giocarlop81 (@Madridista0581) May 26, 2024

Ibai luego de probar el picante🔥: pic.twitter.com/uJRtDHlAV6 — Team GMask (@TeamGMask) May 26, 2024

Ibai, creo que te equivocaste de chile — alexli⭐ (@alexli_gg) May 26, 2024