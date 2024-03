Ibai Llanos desvela las razones para no ir a ‘El Hormiguero’ ni a ‘La Resistencia’

Los streamers han sido un sector que, desde que entraron en auge, han sido muy demandados en la televisión gracias a su popularidad, sin embargo, han mostrado siempre que la comodidad de estar en su propio medio no se compara con ninguno. Ibai Llanos, uno de lo más importantes de nuestro país, ha explicado por qué no le gusta acudir a ciertos programas de la televisión.

Y es que el vasco ha contado que ha sido invitado en varias ocasiones a programas relevantes de la televisión como El Hormiguero y La Resistencia, pero que ha rechazado las ofertas: «Al Hormiguero podía haber ido en varias ocasiones». A continuación, ha comenzado a enumerar las razones por las que ha rechazado estas oportunidades: «Al ser en Madrid, me da pereza», comenzó diciendo, antes de confesar un miedo.

«Me da un poco de miedo. Me da un poco de respeto que hagamos un experimento con Trancas y Barrancas que sea correr en una cinta», decía. Sin embargo, quiso incluir otro programa al que tuvo la oportunidad de ir, además del programa presentado por Pablo Motos. «Me da respeto, en general, no solo El Hormiguero, sino también La Resistencia y demás. Me imagino que la gran mayoría de gente que va va a contar cosas importantes. En mi vida no tengo mucho importante que contar.»

Y es que razona que la mayoría de invitados acuden a estos programas para hacer promoción de sus proyectos o hacer anuncios y él considera que no tiene nada que contar: «Hay gente que va a contar que ha sacado un libro, que es campeón del mundo como Ilia Topuria, he hecho una serie… ¿Y yo qué coño te cuento?». Se dirigió directamente a Pablo Motos, presentador de El Hormiguero para explicar sus razones: «Que soy streamer. Pablo Motos, si quieres hablamos de la LEC (League of Legends European Championship). Te voy a dar una turra tremenda explicándote por qué perdimos el tercer mapa de la final. ¿Es que yo qué te cuento?»

Perdemos la final 3-1 y terminamos top 2 de Europa en nuestro primer split. Qué orgullo siento. Qué equipazo. Qué afición y que absoluta felicidad hemos vivido. Os quiero mucho @Myrwnn @Elyoya_LoL @FresskowyLoL @Supa_LoL @AlVaRo710_ @Melzhet, cabeza alta. Seguimos. pic.twitter.com/29wXXvMPAJ — Ibai (@IbaiLlanos) February 18, 2024

Ibai Llanos tiene claro que su lugar está en sus streams, con sus eventos y con su audiencia, aunque ha aparecido en programas como Lo de Évole.

La Velada del Año 4, cada vez más cerca para Ibai Llanos

El próximo lunes 4 de marzo tendrá lugar la presentación del gran evento anual de boxeo, La Velada del Año, en la que grandes celebridades se enfrentan en un combate. Además, este evento cuenta con actuaciones musicales entre los combates.

En la pasada edición de La Velada del Año, se enfrentaron personalidades como Marina Riverss, influencer española, contra Rivers, streamer mexicana o Ampeter, youtuber español, contra Abraham Mateo, cantante. Además, contó con actuaciones como la de Duki, Quevedo, Eladio Carrión, Estopa, Rosario Flores, Milo J, Nicki Nicole o María Becerra.

El 4 de marzo será la presentación de La Velada Del Año IV. En el Teatro Victoria de Barcelona. Lunes 4 de marzo a las 19:00. Nos vemos. pic.twitter.com/dexUDjIZMf — Ibai (@IbaiLlanos) February 13, 2024

Ahora, las expectativas están por las nubes y sus fans cuentan los días para la presentación de La Velada del Año 4, donde se conocerán los combates, las actuaciones y lugar del evento.