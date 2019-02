“Si las televisiones españolas que estáis aquí dedicaráis más tiempo al juicio que hay de los presos políticos, que es super injusto, y la gente de España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar del VAR iríamos un poco mejor como país”, dijo Gerard Piqué en la zona mixta del Bernabéu tras el Clásico copero, casi sin venir a cuento.

Obviamente, era una respuesta más que preparada, pues le preguntaron por el VAR y salió con eso. El central del Barcelona no se esconde y cada vez deja más claro su independentismo. Esas palabras son las últimas, pero hay otras frases y gestos que hizo anteriormente que vienen a demostrar su perfil independentista aunque nunca haya querido admitirlo públicamente.

El jugador azulgrana se quitó al careta a finales de septiembre de 2017, posicionándose abiertamente a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre. “Votaremos”, escribió en un tuit. Luego nunca quiso reconocer su independentismo, pero es obvio que todos los que pedían con ese ahínco un referéndum eran partidarios de la independencia de Cataluña, una utopía que sigue costando dinero a los catalanes y a los españoles.

Un mes después de aquello, fue más allá retuiteando un mensaje referido al envío a prisión del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros catalanes. “Cuando, en la falta de capacidad política, la represión y el encarcelamiento se utilizan para silenciar ideas, la falta de democracia se hace evidente”, decía.

— kilian jornet (@kilianj) November 2, 2017