Piqué volvió a mojarse sobre política en la zona mixta del Bernabéu mostrando su apoyo a los políticos independentistas catalanes.

Gerard Piqué se mostró satisfecho, pero contenido por el pase a la final de Copa del Rey del Barcelona tras ganar por 0-3 en el Bernabéu. El defensa no quiere entrar a valorar si Vinicius fue objeto de varios penaltis por parte de Semedo.

Sensación

“Llevamos muchos años haciendo las cosas bien. Lo que estamos consiguiendo es dificilísimo y es complicado que se repita en la historia de la Copa del Mundo. Venir aquí y volver a ganar nos hace muy felices”.

Juicio a los líderes independentistas

“Si en España dedicásemos menos tiempo al VAR y más al juicio de los presos políticos, que es super injusto, nos iría mejor”.

Pitos del Bernabéu

“Ha sido un partido bastante placentero, no he escuchado nada”.

Las ocasiones falladas del Real Madrid

“Era muy importante ver quién metía el primer gol. La primera parte sí que es verdad que ellos han tenido alguna ocasión más. Hemos sabido controlar los espacios y en 10-15 minutos hemos metido los tres goles y hemos sentenciado la eliminatoria.

Leo Messi

“Luis ha podido meter gol, pero Leo siempre es importante aunque no lo parezca. Llama mucho la atención de los defensas y a partir de ahí genera espacios”.

Penalti sobre Vinicius

“No tengo nada que decir”.

Dedicatoria en el primer gol

“Con la grada no he tenido ningún detalle. No sé de que me hablas”.

Tirar la Copa

“Estamos por inercia más que por otra cosa. Estamos en una buena dinámica y buenos resultados. Ya le dimos la vuelta el día del Sevilla y hoy lo hemos vuelto a hacer para llegar a una final. La inercia es muy buena”.

El sábado otra vez en el Bernabéu

“Otro partido complicado. Parece que están lejos en Liga, pero no están tanto porque se pueden poner a seis. Vendremos con las pilas puestas”.

Acostumbrados a ganar en Madrid

“Tenemos últimamente la suerte de ganar partidos aquí y con resultados abultados. Aunque sabemos que si nos relajamos aquí podemos pinchar”.

Triplete

“El triplete no se valora todavía”.