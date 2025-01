Qué es la jornada unificada en la Champions League y por qué no hay partidos el martes

La Fase Liga de la UEFA Champions League llega a su última jornada y la mayoría de equipos competidores lucharán por clasificarse en la jornada unificada entre los puestos que dan acceso, por un lado, de forma directa a los octavos de final, es decir, del 1 al 8, y, por otro, a los puestos de repesca de la competición, que los conformarán los clubes instaurados entre el puesto número 9 y el 24. Estos últimos deberán jugar una eliminatoria a ida y vuelta y los ganadores acompañarán a los ocho primeros al cuadro final del mejor torneo del mundo a nivel de clubes.

La UEFA Champions League, con la llegada del nuevo modelo de liga única, contará en la edición del 2024-2025 con una jornada unificada que será la última de la fase regular del campeonato. ¿Por qué? La explicación es lógica: un gran número de equipos se juegan el acceso directo entre los 24 primeros del torneo, lo que les llevará a disputar los octavos (del 1 al 8 clasificado) o la repesca de la competición (del 9 al 24). La UEFA ha decidido ‘copiar’ el modelo de LaLiga en sus dos últimas jornadas para mantener la ilusión y la emoción hasta el final, por lo que esta última fecha se disputará de forma íntegra, es decir, todos los partidos a la vez.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2025